На трассе М-7 в Моргаушском районе под колеса фургона попали отец и дочь

Трагедия произошла 3 июля примерно в половине восьмого вчера на федеральной трассе М-7 около села Ахманеи Моргаушского района.

Водитель грузового фургона «Фиат-Дукато» сбил идущих по нерегулируемому пешеходному переходу отца и дочь. 17-летняя девушка от полученных травм погибла на месте, ее 47-летний отец в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию БСМП. Врачи боролись за жизнь сельчанина, но травмы оказались слишком тяжелыми — на следующий день мужчина скончался.

По словам жителя Татарстана, сидевшего за рулем «Фиат-Дукато», он поздно заметил пешеходов и не успел остановиться. В пресс-службе МВД по Чувашии отметили, что внешние признаки алкогольного опьянения у 37-летнего водителя отсутствовали, его направили на медицинское обследование. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии, чтобы установить мог ли водитель избежать наезда на пешеходов.