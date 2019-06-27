Промышленность Чувашии показывает хорошую динамику

Празднование Дня республики приподняло настроение людей, дало новый стимул для более успешной работы, укрепило дух сплоченности, сказал Глава Чувашии Михаил Игнатьев на состоявшейся во вторник правительственной планерке.

Насколько же успешно развивалась республика в январе — мае нынешнего года — об этом доложила врио министра экономического развития, промышленности и торговли Светлана Ананьева. Хорошую динамику показывают промышленность, жилищное строительство, реальная заработная плата, торговый оборот.

Индекс промышленного производства за пять месяцев составил 101,8%, а в обрабатывающих отраслях — 104,4%. Наиболее заметно приросло машиностроение, тогда как объемы в электротехнике упали. К примеру, индекс выпуска электрооборудования составил 78,5%. В то же время радуют объемы отгруженной промышленной продукции, увеличившиеся на 16,1%.

Электротехническая отрасль в прошлом году имела крупные заказы в рамках мирового чемпионата по футболу, строительства Крымского моста, космодрома «Восточный». По мере их исполнения образовался пробел, что, по мнению докладчика, отчасти и привело к спаду объемов. Снизили объемы заказов и некоторые стратегические потребители. Тем не менее предприятия электротехники сейчас корректируют свои проекты в связи с переводом энергообъектов на цифровое оборудование, что вселяет надежду на получение новых заказов. Наращивает объемы завод по выпуску солнечных модулей и ряд других предприятий. Производство тракторов за пять месяцев увеличилось вдвое, до конца года планируется выпустить 352 трактора против 190 в прошлом году.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе — мае составил 99,6%. Спад обусловлен, прежде всего, снижением в животноводстве — на 7,6% мяса, на 0,9% — молока. А в частном секторе молоко упало и вовсе на 7,6%.

Инфляция в минувшем мае по отношению к прошлогоднему декабрю составила 2,4%, что на уровне среднего показателя по стране. Наиболее заметно подорожали продовольственные товары, главным образом, плодоовощная продукция. Однако, как отметил Михаил Игнатьев, реальных предпосылок для этого в нашей республике, располагающей хорошей овощеводческой базой, быть не должно.

Касаясь финансовых итогов прошедшего периода, вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина отметила, что консолидированный бюджет за пять месяцев исполнен по доходам на 40%, по расходам — на 31%. Собственные доходы казны выросли на 15,5%. Глава республики обратил внимание на то, что некоторые главные распорядители бюджетных средств — министерства — не до конца их используют.

О готовности строителей к переходу с 1 июля текущего года на проектное финансирование, то есть на счета эскроу, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Грищенко. (Подробности — в ближайшем номере «СЧ».) Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Денис Паспеков доложил о ходе заготовки кормов. Скошено более половины площадей трав, в первой декаде июля намечено завершить первый укос. Но лето преподносит сюрпризы: метеорологи зафиксировали в ряде районов почвенную засуху и суховей, что может обернуться введением режима чрезвычайной ситуации.