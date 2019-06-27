Газификация: приоритет сельской местности

Решить вопрос газификации в России можно всего за десять лет

Газификация — проект национального значения. По тому, какими темпами газ приходит в дома, можно судить и о росте качества жизни людей. Если власти на местах перестанут отставать от «Газпрома» в строительстве газовых сетей, то в ближайшие десять лет вопрос с голубым топливом в нашей стране может быть полностью решен.

К началу 2019 года уровень газификации России достиг 68,6%. В 2005 году, когда «Газпром» развернул полномасштабную работу в этом направлении, он был немногим более 53%. Приоритетом для госкомпании всегда была газификация сел и деревень, поэтому 90% всех построенных за эти годы газопроводов шло именно сюда. Газификация сельской местности выросла в 1,7 раза — с 34,8% до 59,4%.

Темпы хорошие, но могли быть еще лучше. Как известно, в программе газификации два участника. «Газпром», который сооружает газопроводы до границ населенного пункта, и региональные власти, отвечающие за внутренние сети и подготовку жителей к приему газа. Компания свою часть делает, а на местах чиновники зачастую нерасторопны. Парадокс, но построенные компанией газопроводы могут попросту лежать без дела. Ускорить темпы газификации можно. Для этого местным властям необходимо своевременно выполнять обязательства.

О работе по газификации в нашем регионе «Советской Чувашии» рассказал в интервью генеральный директор компаний ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

— Какой объем инвестиций компания «Газпром» направила в газификацию Чувашской Республики в 2018 году?

— За последние четырнадцать лет «Газпром» инвестировал в газификацию республики порядка 1,5 млрд руб. Уровень газификации региона достиг 93,2%. В 2016 г. ПАО «Газпром» и правительством Чувашской Республики подписана программа развития газоснабжения и газификации республики. Так, в 2016-2018 гг. инвестиции ПАО «Газпром» определены в размере 438 млн руб., в т. ч. в 2018 г. объем инвестиций составил 288 млн руб.

— Сколько построено объектов газификации в республике с начала реализации Программы?

— Ежегодно с 2005 г. руководство ООО «Газпром межрегионгаз» и Чувашской Республики утверждают планы-графики синхронизации выполнения программы газификации. Среди реализованных проектов 9 газопроводов общей протяженностью 61,2 км.

Построены и введены межпоселковый газопровод от ГРС с. Яльчики до с. Большие Яльчики Яльчикского района; газопровод высокого давления от ГРС г. Шумерля до завода Биопарк; газопроводы высокого и среднего давления к микрорайону «Новый город» г. Чебоксары; газопровод высокого давления от ГРС-3 до головного газорегуляторного пункта г.?Чебоксары, мощность которого позволила удовлетворить потребности как промышленности города, так и потребности населения во вновь строящихся жилых микрорайонах столицы.

С 2012 по 2015 г. построены газопроводы высокого и среднего давления для газоснабжения района на ул. Богдана Хмельницкого в г. Чебоксары. В 2014?г. введены в эксплуатацию газопровод распределительный высокого давления от ГРС-3 г. Чебоксары до газопровода с. Хыркасы Чебоксарского района и газопровод высокого давления для кольцевания ГРС ТЭЦ-2 Чебоксары и ГРС ТЭЦ-3 Новочебоксарск. В 2015 г. построены еще 2 объекта (газопроводы высокого давления от ГРС ТЭЦ-3 Новочебоксарск до промзоны на ул. Промышленной г. Новочебоксарска и среднего давления от ТЭЦ-1 до IV микрорайона центральной части столицы).

Количество газифицированных квартир и домов в республике увеличилось до 500 тыс., газифицировано 8537 коммунально-бытовых, промышленных и с/х объектов, в т. ч. 586 производственных котельных. На обслуживании более 14,7 тыс. км наружных газопроводов.

— Приведите примеры реализации ПАО «Газпром» строительства социальных объектов в республике.

— В регионе компанией «Газпром» реализован крупнейший социальный проект «Газпром — детям». Построено 5 многофункциональных спортивных площадок в г. Чебоксары, селах Яльчики Яльчикского района, Урмаево Комсомольского района, Толиково Чебоксарского района и в д. Чагаси Канашского района. Также «Газпромом» направлены инвестиции в размере 250 млн руб. на строительство Ледового дворца в г. Чебоксары.

Беседовал Антон Максимов