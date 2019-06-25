ИГОРЬ КОМАРОВ

полномочный представитель Президента РФ в ПФО

«Наиболее чувствительным для населения вопросом является эффективное функционирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Малейший, даже незначительный сбой в ее работе часто вызывает острую реакцию населения и несет риски роста социальной напряженности. Поэтому формирование комплексной системы обращения с ТКО является одной из приоритетных задач, обозначенных главой государства. В рамках решения данной задачи необходимо обеспечить ликвидацию свалок, рекультивацию территорий, на которых они размещены, а также создание условий для вторичной переработки отходов производства и потребления».