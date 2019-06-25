Красная площадь, 24 июня 1930 года

Архив Чувашского государственного института гуманитарных наук, папка № VIII-542, надпись на обороте фотографии: «1929 г. Чебоксары 1-го мая на площади». Но не всегда можно верить написанному…

Да, это действительно город Чебоксары, и на фотографии центральная площадь города, называемая Красной. Но на фотографии уже нет Триумфальной арки, и за «мавзолеем» виден почти готовый постамент памятника Ленину. С Триумфальной аркой (Красными воротами) наши читатели уже знакомы, а последнее упоминание о ней было в газете «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия») от 30 апреля 1930 года: «…1-го мая с Триумфальной арки капелла и хор педтехникума организуют хоровые выступления». Памятник Ленину будет открыт 7 ноября 1930 года, так что, судя по одежде прохожих, на снимке как минимум лето 1930 года.

Это все к чему так длинно? Да просто на фотографии (с большой долей вероятности) запечатлен момент празднования 10-летия Чувашской автономии. Почему момент? И это объяснимо — празднование 10-летия республики включало в себя множество мероприятий. И военный парад войсковых соединений Чебоксарского гарнизона, и демонстрацию трудящихся, и дальнейшее следование демонстрантов на волжский бульвар к братским могилам. Возвращение обратно на площадь, где проходил финиш «вело-звездного» пробега, затем опять на берег Волги, где в торжественной обстановке встречали участников глиссерного похода Нижний Новгород — Чебоксары, которые открыли первую всесоюзную глиссерную линию по этому маршруту.

Затем открытие Всечувашской спартакиады, музыкальной олимпиады… Вечером в Гостеатре состоялось торжественное заседание с повесткой дня: «10 лет хозяйственного и культурного строительства ЧАССР». Тут следует заметить, что газета «Красная Чувашия» еще 21 июня сообщала: «На торжественные заседания, спартакиаду, олимпиаду допускаются только по пригласительным билетам, распределяемым Центральной Юбилейной Комиссией ЦИКа». Вот так широко праздновали День республики ровно 89 лет назад…

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И опять, уже в который раз, мы понимаем, что современное поколение с трудом представляет «где это и что это». Так вот — над крышей двухэтажного кирпичного здания слева видна шатровая колокольня. По иронии судьбы только она и существует на сегодняшний день. Пусть ее сломали почти в то же время, пусть ее не было на этом месте лет шестьдесят, пусть сейчас стоит «новодел», но хоть какая-то история. А церковь называется Воскресенской и находится сегодня совсем рядом с площадью Речников…

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — вместе строить, вместе жить!», посвященного подготовке к празднованию 550–летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова