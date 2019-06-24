В Алатырском районе отметили День Республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

23 июня Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев с супругой Ларисой Юрьевной посетил Алатырский район. В этом году муниципалитет стал одним из двух центров празднования главного государственного праздника Чувашии – Дня Республики.

Народные гуляния развернулись в селе Старые Айбеси. К празднику в населенном пункте подготовились основательно, проделав большую работу по благоустройству. Благодаря гранту Главы Чувашии в размере 10 млн рублей и слаженной работе жителей района на поляне, где раньше проходили сельские праздники, появился этнографический парк.

Подарком для маленьких жителей села стала новая детская площадка, расположенная по ул. Школьная. С ней руководитель республики в сопровождении других высоких гостей ознакомился сразу по приезду. В детском городке установлены малые игровые формы, уличные тренажеры, деревянные сказочные скульптуры. В День Республики здесь прошло театрализованное представление с участием юных жителей района.

В этнографическом парке представлены культурные ценности и традиционный быт чувашского, русского и мордовского народов, поскольку представители именно этих национальностей преимущественно проживают на территории Алатырского района. Свои работы руководителю региона презентовали алатырские художники, рукодельницы и мастера народных промыслов.

Михаил Игнатьев посетил секцию «Радуга детства», где развернулись увлекательные тематические, игровые и интерактивные площадки, организованные, в том числе при содействии Союза женщин Чувашии.

На площадке, посвященной военно-патриотическому воспитанию, представили выставку образцов оружия. Там же состоялось показательное выступление будущих защитников Отечества – курсантов военно-патриотического клуба «Ушаковцы».

В этнографическом парке также появился детский амфитеатр, где для зрителей шел показ кукольного спектакля.

Хлебосольно встретили гостей подворья сельских поселений района. Каждое из них расположилось в одном из шестнадцати новых рубленных деревянных домов – выставочных веранд, возведенных местными умельцами к празднику. Здесь жители и гости района могли узнать об успехах поселений, познакомиться с творческими достижениями земляков, попробовать традиционные блюда.

Торжественное открытие Дня Республики состоялось ровно в полдень. Со словами приветствия на главной сцене праздника к собравшимся обратились глава Алатырского района Алексей Смирнов и глава администрации Алатырского района Нина Шпилевая. Они отметили, что Алатырский район был удостоен чести провести День Республики в 2019 году впервые, и для муниципалитета это стало историческим событием.

«Мы готовились долго, тщательно, вкладывали свою душу, чтобы гостям и жителям района все понравилось», – отметила Нина Шпилевая. По ее словам, в районе происходит много добрых перемен. Так, в этот же день, 23 июня, в с. Ичиксы состоялось открытие восьмого по счету фельдшерско-акушерского пункта в районе, а в селе Старые Айбеси в эти дни завершается капитальный ремонт офиса врача общей практики.

По случаю праздника муниципалитету было выделено 118 млн рублей на ремонт проблемного участка республиканской дороги «Шемурша-Сойгино-Алтышево», протяженностью 10 км. Подрядчик – ООО «ДорТех» – взял на себя обязательства завершить капитальный ремонт дорожного полотна гораздо раньше установленного срока.

Нина Шпилевая добавила, что в этом году безвозмедные поступления в бюджет Алатырского района выросли на 30%. Средства направляются на социальные цели: ремонт школ, спортзалов, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, создание дополнительных мест в детских садах. Глава администрации Алатырского района поблагодарила руководство республики за поддержку проектов и инициатив жителей.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев по достоинству оценил трудолюбие и мастерство алатырцев, отметив, что деревни и села района стали заметно краше.

«Алатырцы сделали очень много для того, чтобы победить в конкурсе муниципальных образований и провести государственный праздник на своей земле, – сказал руководитель республики. – Работая в поте лица, вы создали всю эту красоту, прежде всего, для себя и своих дорогих детей».

Он поздравил жителей Алатырского района с Днем Республики и народным праздником «Акатуй». «Эти праздники позволяют нам сохранять и укреплять традиционную национальную культуру, духовную силу народа Российской Федерации, семейные, общечеловеческие ценности», – подчеркнул Глава Чувашии.

Михаил Игнатьев поблагодарил алатырцев за добросовестный труд, пожелал мира, согласия, вдохновения на новые свершения и уверенности в завтрашнем дне.

Он вручил награды лучшим труженикам района, свидетельства о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности. Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий были вручены ключи от новой служебной автомашины «Нива».

К поздравлениям присоединились заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Кислов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов.

На концерте в честь Дня Республики в Старых Айбесях выступили участники XXVII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». В этом году в нем участвуют творческие коллективы из 25 регионов России, а также Болгарии и Республики Беларусь. С некоторыми народными ансамблями Глава Чувашии пообщался лично. Он поблагодарил их за участие в праздничных мероприятиях Дня Республики и пожелал новых творческих успехов.

Перед отъездом Михаил Игнатьев и главы муниципальных образований в парке полили высаженные к Дню Республики саженцы голубых елей. Новая аллея символично состоит из 26 деревьев – по числу муниципальных образований Чувашской Республики.

 

Фото Максима Васильева:

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Опубликовано: 23 июня 2019 г.


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