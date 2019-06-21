24 июня — День Чувашской Республики

Уважаемые жители Чувашии!

Тепло и сердечно поздравляю вас с нашим замечательным праздником — Днем республики.

Около века прошло, как чувашский народ получил свою автономию. За этот небольшой для истории период Чувашия в дружной семье народов России и, прежде всего, при братской поддержке великого русского народа достигла значительных успехов в экономическом и культурном строительстве, а по ряду его важнейших направлений мы вышли и на международный, мировой уровень.

Мы гордимся своим родным краем, своими достижениями. Впереди у нас новые задачи, новые рубежи.

Каждый из нас должен трудиться еще производительнее и качественнее, чтобы жизнь наша изо дня в день становилась лучше, а родная Чувашия двигалась вперед твердой поступью, чтобы, как и сейчас, она всегда была в числе наиболее благополучных регионов страны. В этом главная суть нашей ежедневной созидательной работы.

От души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья и радости, бодрости духа и оптимизма, новых больших свершений на благо родной республики и нашего Отечества — России.

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Николай Малов