Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и по физике

Вчера были обнародованы результаты еще двух единых экзаменов — по русскому языку и по физике. По данным Минобразования Чувашии, на ЕГЭ по русскому высший балл в республике набрали 34 выпускника и еще два школьника сдали на максимум ЕГЭ по физике.

Оба стобалльника по физике, кстати, из чебоксарского лицея № 3. Причем один из них сдал на 100 баллов не только физику, но и математику. Стобалльного дубля добились и две выпускницы чебоксарского лицея № 2 — высшую оценку они получили за ЕГЭ по химии и русскому языку.

Пока одни выпускники считают баллы, другие снова идут на экзамены — с 17 июня в стране начались резервные ЕГЭ. Как сообщают в Минобразования, экзамены в резервные дни сдают выпускники прошлых лет, решившие улучшить свой результат, выпускники 2019 года, пропустившие или не завершившие ЕГЭ в основной срок по болезни или другой уважительной причине, а также выпускники, не набравшие минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов — русскому или математике.

Последних в республике не так уж много. 7 человек (0,3% от всех сдававших) не справились с ЕГЭ по русскому языку, 58 (около 3%) получили «неуды» по математике базовой и 164 (4,4% ) — по математике профильной. Всего же в резервные дни ЕГЭ в республике планируют сдавать более тысячи человек, в целом по России — свыше 80 тысяч.