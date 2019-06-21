Финансовая опора для бизнеса

Малый и средний бизнес являются важнейшей основой современной рыночной экономики. Эти сегменты представлены инновационными производственными предприятиями, торговлей и сферой услуг, агробизнесом. Кредитно-финансовая поддержка предприятий во многом зависит от работы государственных программ и институтов развития. О действующих программах поддержки и финансовых продуктах для малого и среднего бизнеса нам рассказала директор Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ирина ПИСЬМЕНСКАЯ.

— Ирина Николаевна, каковы условия подобных программ?

— РСХБ является участником программы льготного кредитования, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1764 о льготном кредитовании субъектов МСП в 2019-2024 годах. Цели кредитования: обновление парка техники отечественного и зарубежного производства, включая приобретение автотранспорта, самоходной техники, производственного и другого оборудования. Срок — до 10 лет. Также в рамках льготного кредитовании субъектов МСП возможно оборотное финансирование сроком до 1 года. Банк активно сотрудничает с Гарантийным фондом Чувашской Республики, Корпорацией МСП и Российским экспортным центром. Поручительство Гарантийного фонда в структуре залога может достигать 70% суммы кредита.

— Расскажите о других кредитных продуктах для сегмента МСБ.

— В целом Россельхозбанк предлагает более 40 кредитных программ для бизнеса. Среди наших заемщиков пользуются особой популярностью «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» и кредитование на цели пополнения оборотных средств. Кроме того, действующие кредитные программы позволяют приобрести транспортные средства под их же залог, приобрести объекты недвижимости, произвести модернизацию или ремонт помещений.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе занимающихся оптовой и розничной торговлей, собственников промышленных предприятий есть интересные беззалоговые кредитные продукты «Овердрафт» и «Микро овердрафт», а для участников торгов в рамках федерального закона № 44-ФЗ — кредитный продукт «Госконтракт».

— Каким образом банк может помочь клиентам приумножить свои денежные средства?

— Россельхозбанк предоставляет услуги по размещению в депозиты и начисление процентов на остатки на расчетных счетах. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям мы предлагаем широкую линейку депозитов как в рублях, так и в иностранной валюте, учитывающую потребности различных категорий клиентов.

— Одним из важных направлений государственной политики является стимулирование экспорта отечественной продукции.

— Сегодня это одно из наиболее перспективных направлений деятельности. АО «Россельхозбанк» предоставляет услуги по организации финансирования внешнеторговых контрактов своих клиентов с использованием различных инструментов (включая аккредитивы и гарантии), в том числе по нестандартным и сложноструктурированным схемам, в частности, с использованием аккредитивов в качестве инструментов торгового финансирования.

Также банк предоставляет услуги по заключению конверсионных операций и сделок на финансовых рынках на индивидуальных условиях. Специальные сервисы позволяют заключать сделки в режиме реального времени.

— Чем, на Ваш взгляд, Россельхозбанк привлекает бизнес?

— Прежде всего, это индивидуальный подход к клиенту. При рассмотрении заявки мы стараемся вникать в специфику бизнеса, оценивать его сильные и слабые стороны, чтобы предложить наиболее выгодный и удобный вариант кредитования. Россельхозбанк пользуется доверием у предпринимательского сообщества республики: сегодня более 50% нашего кредитного портфеля юридических лиц приходится на проекты, связанные с развитием малого и среднего бизнеса, что имеет большое значение для экономики региона.

Конечно, мы уделяем особое внимание постоянному совершенствованию своих услуг: к примеру, буквально на днях банк ввел новый упрощенный порядок кредитования малых форм хозяйствования в АПК. В рамках него снижен пакет необходимых документов, существенно упрощена отчетность, снижена процентная ставка по кредитам на сумму до 5 млн рублей, предоставляемым на пополнение оборотных средств и цели, связанные с проведением сезонных работ.

Беседовал Алексей Светлов

Более подробно об условиях кредитования можно узнать на сайте банка www.rshb.ru 30-90-70, 30-90-89 .

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