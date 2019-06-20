В Цивильском районе стартовали республиканские военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок»

20 июня на базе детского оздоровительного лагеря «Звездный» Цивильского района стартовали 51-е республиканские финальные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок» среди учащихся школ.

Участникам предстоит в течение 4 дней сдавать зачеты по преодолению полосы препятствий, строевой подготовке, туризму, соревноваться в стрельбе, силовой гимнастике, плавании, спортивном ориентировании, кроссе.

В торжественной церемонии открытия игр принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который пожелал юнармейцам достойно проявить себя на предстоящих итоговых состязаниях и достичь новых высот.

Чувашия – один из немногих российских регионов, где традиция проведения игр «Зарница» и «Орленок» не прерывается уже более полвека. «В этих играх вы вырабатываете характер, волю к победе, учитесь работать в команде, ценить настоящую дружбу и взаимовыручку. Это хорошая школа, которая запомнится надолго», – акцентировал Глава республики.

Михаил Игнатьев выразил признательность организаторам, педагогам, наставникам и родителям школьников за воспитание и гражданское становление подрастающего поколения. Он подчеркнул, что в следующем году, в год 100-летия со дня образования Чувашской автономной области, военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок» должны пройти на еще более масштабном уровне.

В церемонии открытия игр участвовали министр образования и молодёжной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов, военный комиссар Чувашской Республики Александр Мокрушин, глава Цивильского района Татьяна Баранова, глава администрации Цивильского района Игорь Николаев, кавалер ордена Боевого Красного Знамени и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени Геннадий Матвеев, начальник Штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Чувашской Республики Алексей Соловьев.

Сотрудники отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии подготовили для участников открытия игр захватывающие показательные выступления.

Церемония открытия игр завершилась торжественным прохождением юнармейских отделений под звуки военных маршей.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев также ознакомился с территорией лагеря, тематическими площадками, пообщался с представителями юнармейских команд. Было отмечено, что в республике в рамках реализации национального проекта «Образование» создаются все условия для всестороннего развития, физической и духовной подготовки подрастающего поколения.

Республиканские финальные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок» являются итогом работы, проводимой в течение года в образовательных организациях и патриотических клубах. В рамках игр в образовательных организациях проводятся более 200 творческих, практических, теоретических конкурсных состязаний, в которых участвуют свыше 25 тысяч детей и подростков. Победители первого этапа игр (школы, училища, техникумы) соревнуются на районных и городских финалах (около 6,5 тысячи участников). На республиканском финале свыше 800 юнармейцев из всех районов и городов состязаются за право быть лучшими.