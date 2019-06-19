Споры клиентов со страховщиками будут решаться в досудебном порядке

На рынок страхования пришли омбудсмены

С 1 июня в России начал работать уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг — финансовый омбудсмен. Через него граждане смогут решать споры со страховщиками, не апеллируя к Фемиде. То есть новая служба в какой-то мере заменит судебную процедуру.

Теперь при возникновении разногласий со страховой компанией клиент должен до подачи заявления в суд обратиться к финансовому омбудсмену. Но сначала все-таки попытаться урегулировать спор со страховщиком. Последовательность действий такова: претензия в свою страховую компанию и ожидание от нее ответа в установленный срок (30 календарных дней в случае письменного обращения, 15 рабочих дней, если заявление подано в электронном виде); если страховщик не удовлетворил претензию или отмолчался — выход на финомбудсмена.

Служба финансового уполномоченного рассматривает обращения, связанные с имущественными претензиями гражданина к страховой компании пока по возмещению по договорам ОСАГО вне зависимости от суммы, а впоследствии — иные претензии, где размер требований не превышает 500 тыс. рублей. Услуги его для граждан бесплатны, за исключением обращений, поданных лицами, которым уступлено право требования потребителя финансовых услуг к финансовой организации. Через 15 рабочих дней со дня подачи заявления для самого потребителя финансовых услуг и через 30 рабочих дней для лиц, которым уступлено право требования, финомбудсмен выдаст свое решение, имеющее такую же силу, как и решение суда. Но у страховых компаний и их клиентов есть возможность оспорить постановления омбудсмена через суд.

Для страховых организаций становится обязательным взаимодействие с уполномоченными по правам потребителей финансовых услуг. В связи с этим эксперты полагают, что споры страховщиков с клиентами будут решаться гораздо быстрее и эффективнее, порой даже не доходя до новой службы. Страховые компании прекрасно сориентируются, в каких случаях омбудсмен примет решение в их пользу, а в каких поддержит позицию гражданина. А проигрыш страховщика омбудсмену оценен в штрафную сумму 45 тыс. рублей. Поэтому страховщик, видя свою неправоту, уладит конфликт с клиентом, не вынося, как говорится, сор из избы. Такая практика, несомненно, повысит доверие потребителей к финансовому рынку.

Более подробную информацию о службе финансового уполномоченного можно получить на официальном сайте финомбудсмена.

Фото из архива редакции