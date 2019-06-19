В Новом городе запустят троллейбус и откроют школу на 1600 учеников

Вчера Михаил Игнатьев посетил с рабочим визитом строящийся жилой район «Новый город» в Чебоксарах, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Руководитель региона проинспектировал ход строительства общеобразовательной школы на 1600 учеников. Она строится за счет средств бюджетов всех уровней в рамках подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования». Стоимость объекта — 889 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию — до 1 июня 2020 года.

Помимо стандартных школьных помещений здесь разместятся медиатека, музыкальная гостиная, центр информации, школьный музей, мастерские, кабинеты домоводства.

Особое место займет физкультурно-спортивная зона: спортивный зал, малый и большой бассейны, зал гимнастики, электронный тир, кабинет ЛФК, футбольное поле, беговая дорожка, сектора для прыжков в высоту и в длину, полоса препятствий, комбинированная площадка для баскетбола и волейбола, хоккейная и физкультурная площадки, зона отдыха. Также предполагается на базе школы открыть секцию самбо.

Строители сейчас выполняют работы по кладке стен 1-4 этажей, прокладке наружных инженерных сетей. Параллельно ведется заливка бассейна бетоном. Было отмечено, что школа строится из экологически чистых строительных материалов местного производства, рабочие полностью обеспечены всеми необходимыми материалами для работы. Нет проблем и с финансированием.

Михаил Игнатьев осмотрел также дорогу в микрорайоне «Новый город», которую планируют открыть ко Дню республики и запустить по ней троллейбус. Общая протяженность новой троллейбусной линии — порядка 15 км.

Строительство осуществляется по программе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» при финансировании из бюджетов всех уровней. На данный момент в микрорайоне уже построили 4-полосную дорогу. Сейчас идет обустройство тротуаров и велодорожек. До полного окончания работ осталось наладить троллейбусную контактную сеть и завершить асфальтирование.

Освоение жилого района «Новый город» было начато в 2007 году, но приостановлено в силу различных обстоятельств, в том числе банкротства компании-застройщика. В 2011 году по инициативе Главы республики строительство «Нового города» было возобновлено с привлечением новых застройщиков. «Мы реанимировали строительство и за семь лет «Новый город» получил стремительное развитие», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Сергей Фролов

Фото gov.cap.ru: Строители обещают сдать новую школу меньше чем через год.