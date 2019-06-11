Зачем кадастровому инженеру паспорт соседей?

Мои соседи проводят межевание своего участка. Кадастровый инженер при согласовании границы с нашим участком просит показать паспорт и документы на нашу землю. Правомерна ли его просьба? Зачем ему наши паспортные данные?

Елена Уварова, член СНТ

Как пояснила корреспонденту «СЧ» руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева, действия кадастрового инженера абсолютно законны. Проводя кадастровые работы на участке ваших соседей, он обязан согласовать границы со всеми собственниками смежных участков. Именно с собственниками. Их данные он вносит в межевой план для подтверждения достоверности сведений. Дабы убедиться, что подписывает согласование именно собственник, инженер и запрашивает у вас паспорт и документ на участок.

Довольно часты случаи, когда участок оформлен на родителей, а земельными работами занимаются их дети. Подписав согласование границ вместо родителей, они фактически оказывают медвежью услугу своим соседям. Ведь такой межевой план будет считаться недействительным, и в постановке на кадастровый учет соседям откажут. А они заплатили деньги за эти работы, но из-за отказа соседей показать паспорт или документ на участок межевой план могут не принять.

Но и вы сами, показав инженеру необходимые документы, тоже будете в плюсе. Когда станете проводить межевание своего участка, ваша граница с соседями уже будет поставлена на кадастровый учет, и согласовывать ее не потребуется. Фактически соседи сэкономят вам деньги и время. Поэтому не бойтесь показывать свои паспортные данные и документы на участок кадастровому инженеру, он их использует только для того, чтобы внести в межевой план.

Фото eanews.ru: Участок, поставленный на кадастровый учет, еще не ваша собственность — зарегистрируйте право на него!