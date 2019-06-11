13 июня руководитель регионального Управления Росреестра Екатерина Карпеева проведет прием граждан

О квартирах, участках и земельном надзоре

13 июня в приемной Президента РФ в Чувашии (г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 36) состоится прием граждан, который проведет руководитель регионального Управления Росреестра Екатерина Карпеева.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, на приеме руководитель управления поможет разобраться в вопросах оформления прав на квартиры, земельные участки, жилые дома, гаражи и другую недвижимость. Кроме того, Екатерина Карпеева ответит на вопросы и по другим направлениям деятельности (государственный земельный надзор, СРО арбитражных управляющих, кадастровая оценка, землеустройство и мониторинг, геодезия и т. д.).

Время приема — с 15 до 17 часов.

Телефон для предварительной записи 8 (8352) 62-22-33.

Для более конструктивного диалога специалисты Росреестра рекомендуют гражданам иметь при себе документы на недвижимость.