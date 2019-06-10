XI Молодёжный форум «МолГород-2019» собрал полторы тысячи участников

9 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в открытии XI Молодёжного форума регионального развития «МолГород-2019», который проходит на базе отдыха «Буревестник».

Приветствуя организаторов, участников и гостей форума, Глава региона отметил, что за прошедшие годы «МолГород» стал одним из успешных и востребованных образовательных проектов у молодых людей с активной гражданской позицией, стремящихся развивать в себе лидерские качества, самосовершенствоваться.

По мнению Михаила Игнатьева, проект «МолГород» дает молодежи уникальную возможность приобрести бесценные знания. Насыщенная образовательная и культурная программа, множество интеллектуальных площадок, возможность напрямую задавать вопросы экспертам, государственным и общественным деятелям – это хорошая стартовая площадка для самореализации активных, целеустремленных молодых жителей республики.

«Каждый третий участник Молгорода за прошедшие годы смог самореализоваться, нашел достойное рабочее место, имеет достойный уровень зарплаты», – подчеркнул Глава Чувашии.

Глава Чувашии обозначил, что молодежная политика является одним из приоритетов в деятельности Правительства республики. «Огромные средства выделяются на сферу образования. Это инвестиции в вас. Наша молодежь – будущее Чувашии. И от того, насколько она будет успешной, креативной и нацеленной на результат, будет зависеть успех нашей республики», – сказал он.

С напутственными словами к юношам и девушкам обратились депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Малов и Леонид Черкесов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев.

После официальной части мероприятия Михаила Игнатьев в качестве эксперта выступил на площадке «Диалог на равных». Участники молодежного города интересовались вопросами организации детской неотложной помощи, содействия трудоустройству лиц без определенного места жительства и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развития интеллектуальных клубов и сообществ, поддержки активной молодежи в районах республики.

Глава республики рассказал о мерах по привлечению молодых специалистов в сельскую местность, о деятельности Межрегионального центра компетенций и успехах чувашских студентов на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» («WorldSkills»), о поддержке талантливой молодежи, о государственных программах содействия развитию предпринимательства. Он привел примеры успешной организации предпринимательского дела, проинформировал о современных инновационных производствах, инвестиционном рейтинге республики.

«В Чувашии сложилась стабильная социально-экономическая и политическая ситуация. Вы можете смело заниматься своим делом. Главное, не ошибиться в выборе своей будущей профессии и целеустремленно развиваться в выбранном направлении, совершенствовать свои компетенции», – посоветовал Михаил Игнатьев.

Отметим, молодёжный форум регионального развития «МолГород-2019» продлится до 13 июня. Форум проводится с 2009 года при поддержке Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

Главная тема XI форума регионального развития «МолГород-2019» – 550-летие города Чебоксары. В рамках лекций, семинаров и мастер-классов в молодежном лагере будут обсуждаться вопросы реализации национальных проектов, проектная деятельность, добровольчество в столице Чувашии.

Основой общей образовательной программы форума определены 5 тематических площадок: «Карьера и трудоустройство», «Мой город Чебоксары», «Культура и творчество», «Развитие малого предпринимательства», «Гражданская активность».

В этом году в палаточном городке будет проживать около 800 постоянных участников. С учетом гостей и экспертов в мероприятиях «МолГорода-2019» ожидается участие около 1500 человек.