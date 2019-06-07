В заповеднике «Присурский» обнаружена стрекоза из Северной Африки

На Яльчикском участке заповедника «Присурский» снова обнаружен самец стрекозы сжатобрюх Фонколома. Это вторая достоверная находка южного вида-мигранта на этой охраняемой территории.

Первое такое насекомое было обнаружено здесь в 2015 году. По мнению ученых, встреченные в заповеднике сжатобрюхи родом с юга Турции, Ближнего Востока или Северной Африки. В Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашии полагают, что эта находка на юго-востоке Чувашии представляет большой научный интерес для специалистов, которые теперь пытаются выяснить, размножается ли данный вид на территории заповедника или только гостит.

Кстати, по территории Яльчикского участка «Присурского» проходит северная граница другого крупного вида стрекоз – коромысла помесного, который появляется здесь в августе-сентябре. По прогнозам, лето в республике будет жарким, так что энтомологи ожидают наплыва южных равнокрылых — кроме сжатобрюха в Чувашии могут появиться дозорщик темнолобый, дозорщик-седлоносец и бродяжка рыжая.