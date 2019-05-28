В Чувашии пересчитали глухарей и тетеревов

В Минприроды Чувашии подвели итоги учета численности глухарей и тетеревов на токах, проведенного в марте – апреле этого года на территории охотничьих угодий республики (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения).

Глухарей в этом году насчитали 778 особей (в 2018 году — 670 особей). Больше всего этих птиц зафиксировано в Ибресинском (197), Алатырском (150) и Шумерлинском (140) районах. Численность тетеревов составила 2764 особи (в 2018 году — 2531 особь), больше всего их в Чебоксарском (380), Вурнарском (327) и Шумерлинском (240) районах.

В Минприроды напоминают, что в соответствии с постановлением правительства Чувашии на территории республики действует запрет на охоту на глухарей до 14 июля 2019 года.

А сейчас специалисты проводят учет численности барсука, лисицы и енотовидной собаки по норам.