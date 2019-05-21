Свыше 500 школьников съехались на республиканский слет кадет и юнармейцев

Более 500 школьников Чувашии приняли участие в IV республиканском слете кадет и юнармейцев «Вместе мы едины!»

Строевая подготовка, сборка–разборка автомата – это не утро в военной части, а слёт юнармейцев и воспитанников кадетских классов. Рукопашный бой, вязание узлов, флажный семафор, надевание костюма химзащиты – всему этому 18 мая учили не только мальчишек, но и девчонок на площадке Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.

АЛЕКСАНДР МОКРУШИН, военный комиссар Чувашии: «Значимость слета в том, что это подготовка к армии. Тем более, что у нас сейчас востребованы не только мальчики, но и девочки. Много училищ имеется: десантные, связи и медицинские, куда они тоже могут поступить»

Участников слета приветствовал Глава Чувашии, отметивший, что в республике созданы условия для развития кадетского движения. «Вы делаете все для того, чтобы подготовить себя к самореализации, вырабатывая в себе чувство чести и долга, верности Отчизне, проникаясь духом товарищества», – подчеркнул Михаил Игнатьев. Он выразил признательность родителям и педагогам, воспитывающим достойных сынов Отечества.

Юнармейцы и кадеты уже хорошо знакомы с военным делом, они легко назовут все виды и рода войск Российской армии. «Когда мы вступили в Юнармию, наша жизнь изменилась — мы начали осознавать долг перед Родиной, стали больше времени уделять спорту, военной подготовке, — делится Александр Толстов, кадет гимназии №1 города Ядрин. — Приятно ощущать, что ты чем-то отличаешься от других школьников. Все просто получают знания, а я помимо этого умею маршировать, имею хорошую физическую подготовку».

СПРАВКА СЧ: По итогам Всероссийского смотра-конкурса региональных отделений в 2018 году наша республика занимает 3-е место среди регионов ПФО и 11-е место в общероссийском рейтинге. По статистике охвата детей движением «Юнармия» Чувашия занимает 3-е место в Российской Федерации

Вступление в Юнармию – шаг ответственный, и многие из этих ребят уже выбрали для себя будущую профессию — защищать Родину. Александр Тихонов, ученик 8 класса Чувашско-Сорминской школы из Аликовского района, в Юнармии почти полгода. «На слете очень понравилось надевать спец-костюмы и тушить пожар. У меня прадед был пограничником, служил на Дальнем Востоке. Узнав об этом, я тоже захотел стать пограничником. Хочу в дальнейшем поступить в военное училище», — говорит он.

Юнармия открыта для всех. Вступить в отряд может любой желающий от восьми до восемнадцати лет. Юнармейское движение было создано 6 июля 2016 года по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Владимира Путина. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой молодёжи. Местные отделения всероссийского движения есть во всех 26 муниципалитетах республики, действуют 295 отрядов. А в кадетских классах и кадетских школах в настоящее время обучаются 4560 подростков.

Фото Олега Мальцева: