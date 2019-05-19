В Чебоксарах состоялся республиканский слет кадет и ЮНАРМИИ «Вместе мы едины!»

Автор: Олег МальцевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
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Опубликовано: 18 мая 2019 г.


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