Чувашия стала лидером экологического рейтинга в ПФО

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Данный рейтинг рассчитывается и публикуется 4 раза в год с весны 2008 года. В группе по федеральным округам в Приволжском федеральном округе первое место занимает Республика Чувашия.

Как отмечает Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ, в систему оценки эффективности первых лиц регионов с этого года включен такой показатель, как доля отсортированных и обработанных твердых коммунальных отходов.