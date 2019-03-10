Ведутся работы на месте обрушения здания школы в Урмарском районе

10 марта 8:40 утра от ЕДДС Урмарского района поступила информация об обрушении части двухэтажного кирпичного здания МБОУ «Большечакинская основная общеобразовательная школа» Урмарского района. О происшествии председателем ГКЧС Чувашии Вениамином Петровым незамедлительно было доложено Главе Чувашской Республики Михаилу Игнатьеву и Председателю Кабинета Министров Чувашской Республики Ивану Моторину.

По поручению Главы республики создана спецкомиссия в составе министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергея Кудряшова, замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимира Максимова, председателя ГКЧС Чувашии Вениамина Петрова и начальника Управления Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Сергея Галошева, которая оперативно выехала на место происшествия.

К приезду комиссии на данном объекте уже работала опергруппа ГУ МЧС России по Чувашии и руководящий состав администрации Урмарского района. Было организовано взаимодействие с функциональными и территориальными звеньями РСЧС Урмарского района в составе 26 человек и 10 единиц техники. Рассмотрев состояние здания, комиссией принято решение образовательный учебный процесс с 11 марта продолжить в основной общеобразовательной школе села Шихабылово.

Также экстренно проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Урмарского района. Администрации района в целях обеспечения безопасности было рекомендовано отключить водо-, газо-, электро- и теплоснабжения школы, организовать круглосуточную охрану. В данное время на объекте работают представители правоохранительных органов и экспертная группа учреждения Минстроя Чувашии.

Итоги работы комиссии доложены Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, который дал поручение оперативно подготовить предложения по дальнейшим действиям.

Данный вопрос находится на особом контроле у Главы Чувашии Михаила Игнатьева.