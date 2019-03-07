Поздравление депутата Государственной Думы Николая Малова

Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта, предвестником весны, самого чудесного времени года.

Вы, прекрасная половина человечества, наравне с мужчинами трудитесь во всех отраслях экономики и социальной сферы, органах государственной и местной власти, создаете все новые и новые блага для всего общества. Одновременно вы являетесь хранительницами домашнего очага, уюта и тепла и как матери, бабушки неустанно и плодотворно занимаетесь воспитанием детей и внуков, будущих граждан страны.

За все это — земной поклон вам, наши дорогие. Особая признательность женщинам — ветеранам войн и труда — за их большой неоценимый вклад в победу над всеми врагами нашей Родины, в развитие народного хозяйства и культуры.

Для вас государство делает многое. Но мы осознаем, что этого недостаточно, что надо делать еще больше, и мы всячески будем стремиться к этому. От всей души желаю всем вам доброго здоровья, праздничного настроения, многих-многих счастливых лет, мирного неба.

Николай Малов,

депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации