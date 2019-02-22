Анжелика Сидорова стала первой в международном зачете

Прыгунья с шестом, заслуженный мастер спорта России Анжелика Сидорова одержала победу на заключительном 6 этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в немецком Дюссельдорфе. Всего состязались порядка 130 легкоатлетов, представлявших 36 стран.

Выступала Анжелика Сидорова в нейтральном статусе, планку на высоте 4,77 метра (рекорд соревнований!) она взяла со второй попытки. На втором и третьем местах — гречанка Николета Кириакопулос (4,67 м) и американка Кати Нагеотте(4,62 м).

Представляющая Чувашию спортсменка не просто выиграла немецкий этап, но и с 30-ю очками одержала победу в общем зачете IAAF World Indoor Tour-2019. Напомним, в активе у Сидоровой до этапа в Дюссельдорфе были победы в Карлсруэ и Мадриде.