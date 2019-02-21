Старинная водонапорная башня может стать туристической достопримечательностью Вурнар

ВУРНАРСКИЙ РАЙОН. Водонапорная башня в Вурнарах, «возраст» которой, по мнению экспертов, более ста лет, может стать главной туристической «изюминкой» поселка.

По словам директора Вурнарского историко-краеведческого музея Елены Шариповой, в фундаменте башни обнаружена железная деталь с номером, указывающим на то, что сделана она еще в Российской империи. Так что старая башня является вполне себе серьезным артефактом, способным привлечь в поселок туристов.

Впрочем, есть в Вурнарах и другие памятные и интересные места. Недавно их посетили главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин, руководитель чебоксарского детского технопарка «Кванториум» Мария Гришина, представители Центра компетенций по развитию городской среды республики… На встрече с главами района и поселения говорилось об участии вурнарцев в республиканской программе «Формирование комфортной городской среды» и создании концепции развития общественных пространств поселка. В проект могут войти сквер Памяти, улица Советская, городской парк отдыха в районе Дома культуры.

Фото cap.ru: Центр компетенций по развитию городской среды республики планирует провести анкетирование вурнарцев. С учетом их мнений будет принято решение по выбору территорий, которые предстоит преобразить.