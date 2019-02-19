Сотрудники ГКЧС спасли 80-летнего рыбака, застрявшего на снегоходе

Несмотря на предупреждения МЧС о метелях и снегопадах в минувшую пятницу 80-летний мужчина на мини-снегоходе поехал порыбачить. И застрял в снегу.

Место для подледной ловли пенсионер облюбовал на островах в Криушах, недалеко от базы отдыха «Ландыш», рассказали в поисково-спасательной службе ГКЧС Чувашии. Но по дороге обратно его мотосани увязли в снегу, вытащить их пожилому человеку оказалось не под силу. К счастью, у рыбака был с собой телефон, он дозвонился друзьям, а те в свою очередь сообщили о ЧП в службу спасения. В 17.40 спасатели на аэросанях «Патруль» выехали на поиски, довольно быстро нашли мужчину, вытащили застрявший снегоход и отбуксировали его на спасательную станцию. Кстати, подледник до последнего надеялся, что справится сам. «А что было бы, если бы связь из-за непогоды подвела?» — пожурили «экстремала».

Между тем, в ГКЧС предупреждают любителей зимней рыбалки: в феврале выезжать на лед опасно, так как погода стоит неустойчивая — то метели со снегопадами, то оттепель, то снова подмораживает, лед становится тоньше, а снежные заносы покрывают образующиеся промоины. Отправляясь в зимний поход, нужно брать с собой нож, веревку, спасательный жилет и заряженный телефон, а также предупреждать родных о том, куда вы уезжаете.