В Чебоксарах началась обкатка новых троллейбусов на автономном ходу

Маршрут №10 будет обслуживать жителей микрорайона «Садовый».

«Первая в истории города Чебоксары организация беспроводного троллейбусного маршрута решает проблему транспортного обеспечения удаленных микрорайонов. Это только начало. Впереди стоит задача наладить транспортную связь в «Новом городе». Цель транспортной реформы, стартовавшей 1 декабря, — оптимизировать транспортные потоки, улучшить комфорт проезда на безопасном и экологичном общественном транспорте», — отмечает глава администрации Алексей Ладыков.

Новые троллейбусы с автономным ходом могут проехать с опущенными «рогами» — токоприёмниками до 30 километров и по ходу движения заряжаться от проводов. Штанги могут опускаться как автоматически (процесс занимает 20 секунд), так и в ручном режиме.

Как отмечает директор МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» Александр Каныгин, стоимость одного троллейбуса составляет 9 млн 200 тыс. руб., помимо Чебоксар подобная модель массово используется в Санкт-Петербурге.

Новые троллейбусы потребляют на 30% меньше электроэнергии.

Пассажирский салон практически бесшумный и вместительный, номинальное количество пассажиров — 100 человек. Тонированные стеклопакеты, низкий уровень пола в салоне, нет ступенек. По требованию водитель разложит пандус для колясок. Также внутри салона имеются USB-зарядки для смартфонов и кондиционер.

Низкопольные троллейбусы на аккумуляторах пройдут тестирование в течение недели в разное время суток для оценки поведения транспорта при разной температуре. После чего они выйдут на маршрут.

Троллейбусы №10 будут следовать по направлению «ост. «Железнодорожный вокзал» – ост. «ул. Николаева» – ост. «Колхозный рынок» — ост. «ул.Ю.Фучика» — ост. «Б.Хмельницкого», далее на автономном ходу — ост. «9-я школа» — ост. «Кошкино» — ост. «пр. Айги» — ост. «Ул. Дементьева» — и в обратном направлении снова под контактной сетью. Протяженность маршрута составит 5,3 км.

Фото gcheb.cap.ru