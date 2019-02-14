В Канаше строится детский сад

КАНАШ. Все малыши в возрасте от трех лет обеспечены местами в детских садах, заверяют в администрации города. А благодаря строительству нового детсада дошкольным образованием будут охвачены и детки помладше.

Сегодня в Канаше работают 15 детсадов и 7 дошкольных групп при двух школах, которые посещают 3257 ребятишек. Но в очереди на получение места в детском саду стоят еще 1156 малышей до 3 лет. Чтобы их родители смогли пораньше выйти на работу, в восточном микрорайоне города строится новый садик на 240 мест.

На его строительство выделены средства из федерального, республиканского и местного бюджетов. Детсад рассчитан на 12 групп, три из которых ясельные. В нем будут залы для физкультурных, гимнастических и музыкальных занятий, интерактивный класс, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, кухня и другие необходимые помещения. Уже выполнены работы по кладке наружных стен, ведется устройство кровли, монтаж окон, сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Завершить стройку планируют к концу ноября этого года.

Фото cap.ru: Через год новый детский сад в Канаше откроет двери для малышей.