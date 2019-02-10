Около 65 тысяч жителей Чувашии вышли на старт «Лыжни России-2019»

Всей семьей, всей Россией

Профессиональные спортсмены и просто любители покататься на лыжах, те, кому за 80 и малыши, едва научившиеся стоять на ногах. Да что там! Даже лабрадор по кличке Челси и Дед Мороз в майке участника вышли сегодня на старт самых массовых лыжных соревнований в стране – «Лыжня России-2019». Ровно в полдень лыжная гонка началась во всех регионах страны. Забеги прошли в городах и районах Чувашии, а главный старт по традиции был дан в Чебоксарах. Здесь, в районе аэропорта, как и в прошлые годы, была проложена 3-километровая лыжная трасса.

«Лыжня России», по большому счету, началась еще в автобусах и троллейбусах, следовавших в сторону аэропорта. Субботним утром они были переполнены людьми с лыжами и в сувенирных шапочках с «Лыжни…» разных годов. В предвкушении праздника пассажиры обсуждали хорошую для катания погоду (всего минус 4 градуса ниже ноля) и обсуждали преимущества лыж и ботинок друг друга.

Атмосфера праздника царила и на огромном лыжном поле: звучали бодрые песни, источали ароматы шашлычные ряды, дымком зазывала полевая кухня, где всех желающих угощали бесплатным горячим чаем.

В ожидании старта лыжники фотографировались и изучали дистанцию. Длина самого массового, любительского, этапа составила 3 км, лыжники-спортсмены бежали 5 и 10 км, а VIP-персоны — 2019 м, согласно году на календаре.

Среди участников было немало семейных команд. Мироновы из Чебоксар, к примеру, вышли в полном составе – вдевятером: бабушка с дедушкой, трое их взрослых детей и четверо внуков, самому младшему из которых шесть лет. Главный по лыжам в семье – папа и дед в одном лице Александр Владимирович, в прошлом — мастер спорта по лыжному спорту. В «Лыжне России» он участвует еще с 2005 года – тогда эта массовая акция прошла в Чувашии впервые. С тех пор не пропускает ни одного старта, а глядя на него и все домашние увлеклись.

На своих знаменитых фронтовых лыжах 1938 года выпуска, как водится, вышел на старт еще один бессменный участник «Лыжни России» 89-летний Пимен Петров. Деревянные лыжи достались Пимену Ивановичу от родственника, которого, по словам ветерана, на этих самых лыжах санитары во время войны вынесли раненого с поля боя. Любопытно, что катается на них Пимен Петров исключительно в лаптях, современных лыжных креплений и ботинок не признает.

Украшением лыжни ежегодно становится и Вера Орлова, которую просто невозможно не заметить среди участников – на лыжи она всегда встает при полном параде: в чувашском национальном костюме, украшениях и головном уборе. Даже варежки у нее с орнаментом. «Без меня Лыжня не Лыжня», — говорит она про себя в перерыве между просьбами молодых людей сфотографироваться с колоритной бабушкой.

А вот парням из жаркого Египта и Ирака стоять на лыжах, напротив, было совсем непросто: лыжи разъезжаются, палки падают… Как признается Эльхасе Али из Египта, слушатель подготовительного отделения Московского политеха, на лыжи он впервые встал около часа назад, перед самым началом «Лыжни России». Да и снег, по большому счету, лишь недавно увидел… Впрочем, среди своих однокурсников ребята оказались самыми стойкими – хотя бы дождались массового старта. Кто-то из их друзей ушел, потому что замерз…

Немного контрастировал на фоне лыжников мужчина на велосипеде на стартовой линии. Александр Яковлев, как оказалось, не новичок на «Лыжне России» — дистанцию он традиционно проходит не на лыжах, а на велосипеде. «Я велолыжник», — сообщил он про себя.

Почетное право дать старт 37-й по счету всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Чувашии в этом году было предоставлено именитой спортсменке Лане Прусаковой из Новочебоксарска, главному судье соревнований. Мастер спорта России по фристайлу, участница зимних Олимпийских Игр 2018 года, победительница II Юношеских Олимпийских игр по фристайлу пожелала участникам прекрасного настроения, бодрости духа и успешных стартов. Приветствовал многотысячную армию спортсменов и Михаил Игнатьев, поблагодарив за любовь к спорту. «Вы делаете очень доброе дело. Ежегодно участвуя в этих соревнованиях, своим личным примером, вместе с семьями, трудовыми коллективами, вы популяризируете здоровый образ жизни, демонстрируете любовь к зимним видам спорта», — отметил он.

Первыми ушли на дистанцию участники VIP-забега. Под номером «1» на майке его возглавил Михаил Игнатьев. Пробежались на лыжах и депутат Госдумы России Леонид Черкесов, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, министр физической культуры и спорта республики Михаил Богаратов.

Большинство лыжников-любителей признались, что участвовали вовсе не ради победы. Приподнятое настроение, свежий воздух, здоровье – вот что получили они на финише.

На память о лыжне горожанам достались шапочки и нагрудные номера. А победители в каждом забеге, а также самые юные и самые взрослые лыжники получили медали и призы.