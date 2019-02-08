Вчера на дорогах образовались снежные заносы, накат, гололедица

Метель вернулась, как и обещала

В Чебоксарах 7 февраля дорожные службы приступили к очистке улиц в 3 часа утра, но, несмотря на все предпринятые меры, общественный транспорт в начале рабочего дня двигался медленнее обычного. К опоздавшим на работе относились с пониманием.

Уборка снега не прекращалась ни на минуту. Вчера ночью на борьбу со стихией было брошено 100 единиц спецтехники, днем — уже 153 плюс 1,5 тысячи дорожных рабочих и дворников. Очистку от снега частного сектора Чебоксар вели 23 погрузчика.

Технология разгребания снежных завалов не так проста, как может показаться на первый взгляд. После прекращения осадков отводится не более шести часов для очистки проезжей части от рыхлого и талого снега. Затем надо привести в порядок обочины дорог, дорожные знаки, сигнальные столбики.

К сведению С чебоксарских улиц в январе 2019 года вывезено 109,5 тысячи тонн снега, а за первую неделю февраля — 21 тысяча тонн. Это на порядок больше, чем в прошлом феврале. Нынешняя зима способна побить любые рекорды.

Кстати, если уборке мешают припаркованные автомобили, их могут эвакуировать по заявке фирмы-подрядчика. Городские власти рекомендуют во время сильных снегопадов не пользоваться личным транспортом, оставлять его в местах, не мешающих работе дорожной техники. А в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно набрать номера Единой службы спасения: «01» с обычного телефона или «112» с мобильного.

Помимо уборки дороги обрабатывают противогололедными материалами. Для этого традиционно используют пескосоляную смесь, техническую соль и гранитную крошку. Последняя в основном используется для ускорения таяния снега на тротуарах и местах парковки авто.

С недавнего времени в Чебоксарах стали применять и противогололедный реагент «Бионорд». Это инновационное средство, созданное уральскими учеными. Твердые гранулы «Бионорда» легко плавят лед при температуре до минус 30 градусов. Реагент экологичен, растворяется бесследно, не засоряет канализацию. На нынешнюю зиму для Чебоксар его припасли 319 тонн, большая часть уже израсходована.

Уборка дорог от снега в минувшие сутки велась в республике масштабно. По данным Центральной диспетчерской службы КУ «Чувашупрдор», на автодорогах регионального и местного значения было задействовано 114 единиц техники. Израсходовано 518 тонн противогололедных материалов.

Фото Владимира Васильева: Борьбу со снегом вели и числом, и умением.