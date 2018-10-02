Тепло подано в 93% детских садов и 85% школ

МУП «Теплосеть» сообщает о запуске в Чебоксарах 51 котельной из 55. Источники тепла ТЭЦ-2 и ПО им. Чапаева работают в режиме циркуляции, подавая тепло по мере обращения потребителей.

Теплом обеспечены 113 детских садов (93 %), еще 8 детских садов подключат до конца дня.

Батареи потеплели в 52 школах (85 %) , еще 9 ожидают тепло в течение дня.

Тепло подано в 5 учреждениях здравоохранения из 30 и в 3 социальных учреждения из 4.

До конца недели тепло ожидается во всех 1830 многоквартирных домах с центральным отоплением.