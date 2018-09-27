В столице Чувашии появился на свет тезка футболиста Артема Дзюбы

В России после триумфального выступления сборной России на домашнем чемпионате мира отмечается настоящий «футбольный бум»: родители отправляют своих детей в спортивные секции, а новорожденных называют именами игроков, добившихся исторического успеха.

Не стали исключением и Чебоксары. В середине сентября в молодой семье Дзюба появился первенец, которого родители нарекли Артемом – в честь нападающего сборной России Артема Дзюбы, голы которого летом этого года подарили массу незабываемых эмоций миллионам россиян.

На днях рождение «нового» Артема Дзюбы было зарегистрировано в администрации Калининского района г. Чебоксары. Специалисты отдела ЗАГС пояснили отцу малыша, что после появления на свет первенца семья стала претендентом на получение ежемесячного денежного пособия. Данная мера государственной поддержки молодых семей действует в нашей стране с 1 января 2018 года в соответствии с Постановлением Президента Владимира Путина.

Кстати, футболист Артем Дзюба имеет чувашские корни – его мама родилась в Цивильске, а уже потом переехала в Москву. На чемпионате мира нападающий принял участие во всех матчах национальной сборной, в которых сумел отличиться 3 раза.