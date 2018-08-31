Молодых профессионалов и их наставников наградили премиями

«Представьте себе с десяток огороженных секций, в которых расположено электротехническое оборудование — электроустановки, системы автоматизации, мехатронные системы. Словом, все как на настоящем производстве», — увлеченно рассказывал корреспонденту «СЧ» пятикурсник Чебоксарского электромеханического колледжа, победитель проходившего с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Саша Мусатов. Такой была конкурсная площадка, на которой Саша вместе с соперниками из других регионов страны выполнял сложнейшие задания по компетенции «Промышленная автоматика» в течение 22 часов!

— Задания оказались труднее, чем я предполагал. Тем интереснее было их выполнять, — признался Александр, попытавшись простым языком рассказать, как проходили испытания.

— Все начинается с монтажа кабеленесущих систем, где прокладываются кабели, устанавливаются элементы, лампы, приборы, шкафы управления. В последних также выполняется монтаж элементов электрики, далее следует процесс пусконаладки, затем — программирование. Предусматривались также проектирование цепи, поиск неисправностей в уже готовом щите управления… Несмотря на то что у нас было время на отдых, как и полагается рабочим на заводе — восьмичасовой рабочий день с перерывом на обед (конкурсные задания мы продолжали выполнять уже на следующий день), под конец уже просто не осталось сил.

Не все участники компетенции смогли пройти ее хитроумные «модули» и завершить работу. У Саши Мусатова, кстати, первого представителя Чувашии в сфере промышленной автоматики на национальном чемпионате, получилось не только дойти до конца, но и показать лучший результат.

— Это не первая победа Александра на всероссийском уровне, — гордится своим воспитанником преподаватель специальных дисциплин Андрей Захаров. — В прошлом году он принимал участие в олимпиаде профмастерства в Волгограде и среди 40 финалистов занял первое место с большим отрывом от соперников. Нашу, скажем так, «первую ласточку» разглядели и ведущие высокотехнологичные предприятия республики — в настоящий момент Саша учится и работает на «Экре».

Гарантированное рабочее место с хорошей зарплатой и бесплатным обучением иностранному языку предложили нашему чемпиону и в Южно-Сахалинске. Но студент ЧЭМК решил пока закончить учебу и попытать счастья в родной республике.

Цифра

14 медалей за три года завоевано молодыми профессионалами Чувашии на национальных чемпионатах «Ворлдскиллс Россия»

Всего же представители нашей команды завоевали 7 медалей. Золотую награду принес молодой инженер Мусатов, серебряную, по компетенции «Сетевое и системное администрирование», — выпускник Новочебоксарского химико-механического техникума Никита Марков. «Бронзы» удостоился студент Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий Василий Семенов, показавший неплохие результаты в «Кирпичной кладке» и получивший за свое усердие жилетку с плеча главного эксперта. Такую же медаль вручили и нынешней выпускнице Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Татьяне Грачевой, чьи кондитерские изделия напоминали больше шедевры искусства.

— Каждый из участников получил «таинственную корзину» с заданиями по приготовлению кондитерских блюд, — «вкусно» рассказала Таня. — Например, в блоке «моделирование» мы не знали заранее, что предстоит сделать из специальной сахарной массы для лепки или марципана.

В итоге мне достался хамелеон, причем нужно было слепить две абсолютно идентичные по весу и виду фигурки. В модуле «таинственный десерт» попалась панакота, это блюдо я прежде никогда не готовила, так что немного переволновалась, но потом взяла себя в руки. Но больше всего времени — около четырех часов — у меня ушло на изготовление шоколадной композиции высотой не менее 75 см, с цветами и множеством других мелких элементов. Делать их было очень трудно, что-то не так — и фигурка может сломаться или застыть не так, как надо…

ДОСЛОВНО

СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики:

— За последние годы в систему профобразования республики инвестированы миллиарды рублей. Это стало хорошей поддержкой для повышения качества образования. Не случайно с каждым годом Чувашия на региональных и национальных чемпионатах Ворлдскиллс показывает все лучшие результаты. Наши «звездочки» уже на стадии окончания техникумов и колледжей становятся настоящими профессионалами, что особенно ценят работодатели.

Еще три медали «За профессиональное мастерство» получили участники, набравшие более 500 баллов по компетенциям «Сантехника и отопление», «Поварское дело», «Хлебопечение». Немного не хватило смелости и уверенности участникам, состязавшимся во флористике, ресторанном сервисе и штукатурных работах.

— Все вы — большие молодцы, — подбодрила тех, у кого не все получилось на чемпионате, специалист Регионального координационного центра Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Чувашии Анна Крюковская. — Одно участие в состязании такого уровня — это колоссальный опыт. По итогам чемпионата Чувашия заняла 14-е общекомандное место среди 70 регионов-участников, тогда как в прошлом году мы были лишь на 20-м месте.

Всем ребятам, занявшим призовые места, Указом Главы республики присуждены денежные поощрения. За первое место — 50 тысяч рублей, за второе — 40 тысяч, за третье — 30 тысяч. Кстати, «премиальных» удостоились и наставники молодых профессионалов. За подготовку победителя вручается 25 тысяч рублей, за серебряных и бронзовых призеров полагается 20 и 15 тысяч соответственно.

На церемонии награждения, прошедшей в Доме правительства республики, Михаил Игнатьев поблагодарил всех участников национального чемпионата и их наставников за то, что достойно представили республику на всероссийском уровне. И пожелал им «не остывать» в своих стремлениях и развиваться дальше.

«Интерес к выбранному делу никогда не должен пропадать. Будущее — в руках молодых профессионалов. Необходимо использовать все внутренние резервы, чтобы быть всегда на высоте», — сказал руководитель региона, подчеркнув, что на рынке труда по-прежнему востребованы хорошо подготовленные специалисты в различных областях, многие выпускники техникумов и колледжей успешно трудоустраиваются.

«Мы создаем все условия для самореализации. У многих из вас есть хорошие перспективы, чтобы в будущем организовать свое дело. Главное?— желать, побеждать и верить в собственные силы», — напутствовал Михаил Игнатьев. И как гостеприимный хозяин по традиции пригласил ребят на смотровую площадку Дома правительства, где молодые люди и их наставники уже без стеснения могли поделиться своими успехами и заботами.

А говорили о необходимости развития юниорского движения Ворлдскиллс, регулярного обновления оборудования в системе среднего профессионального образования, которое, к слову, у нас на очень достойном уровне, и о трудоустройстве отличившихся молодых профессионалов, как в том же Южно-Сахалинске.

Впрочем, большинство из тех ребят, кто был на встрече, уже совмещают учебу с работой. А некоторые мечтают стать универсалами и осваивают не одну специальность, как профи в кирпичной кладке студент ТрансСтройТеха Вася Семенов, приехавший учиться в Чебоксары из Татарстана. И что особенно приятно, многие планируют продолжить карьеру в Чувашии.

Фото МЦК–ЧЭМК: Победа на VI национальном чемпионате «Ворлдскиллс Россия» далась молодому специалисту Александру Мусатову нелегко: успеху предшествовало девять месяцев практически ежедневной подготовки.