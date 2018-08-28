Уборка движется к финишу

А отопительный сезон — к старту

На 27 августа в республике было убрано 198 тыс. гектаров хлебов — это 70% всей посевной площади. Намолочено 483 тыс. тонн зерна при средней урожайности 24,4 центнера с гектара, доложил на вчерашней правительственной планерке вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Темп жатвы нынче выше прошлогоднего, но урожай на 3 центнера ниже. Хотя поставленная задача по валовому сбору не менее 600 тыс. тонн — вполне реальная. В ряде районов добились просто рекордных показателей — в Цивильском урожайность составляет более 36 центнеров с гектара. В середине первой декады сентября намечено закончить уборку, для чего организована помощь техникой из районов, где она высвобождается, отметил министр. Идет закупка зерна в Продовольственный фонд республики, с производителями рассчитываются оперативно.

В шести районах убирают картофель, который нынче уродился хуже прошлогоднего: «валовка» ниже на 2 тыс. тонн, а урожайность — почти на 30 центнеров с гектара. В восьми районах убирают овощи, в ряде других — технические культуры: рапс, горчицу, рыжик. Как сказал Глава республики Михаил Игнатьев, те, кто занялся возделыванием этих культур, не прогадают.

Они востребованы на экспорт, являясь биржевым товаром. Кроме того, нынче как никогда благоприятные цены на зерно, подчеркнул Глава региона.

Министр также рассказал о ходе традиционной ярмарки «Дары осени-2018» по реализации сельхозпродукции на торговых площадках в городах республики напрямую от производителей, что существенно снижает розничные цены для покупателей. Михаил Игнатьев порекомендовал помочь производителям с доставкой продукции на ярмарочные площадки.

О ходе подготовки к отопительному сезону рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов. Степень готовности в целом составляет в среднем более 80%, в то же время в Канаше, Шумерле, Шумерлинском, Алатырском, Ядринском районах она ниже 70%.

Одним из наиболее острых вопросов подготовки к зиме в столице республики является пертурбация в связи с передачей имущества «Коммунальных технологий» в собственность МУП «Теплосеть». Как сказал Максимов, «работа достаточно большая, необходимо вывести цифры и передать объекты». «Это все понятно, — сказал Глава республики. — Поэтому нужны предельно четкие действия, ведь зима не заставит себя ждать. За вами люди, жители города».

По докладу главы горадминистрации Алексея Ладыкова, в настоящее время идет оформление необходимой документации. На этой неделе оно должно быть завершено. По мнению Михаила Игнатьева, в части трудоустройства персонала «КТ» проблем быть не должно — он просто переходит к новому работодателю.

В минувшем первом полугодии объем государственных и муниципальных закупок составил порядка 11 млрд рублей, доложил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Их бюджетная эффективность оценивается в 9,6%, на одну закупку претендуют в среднем до трех соискателей.

В нынешнем году в данной сфере имеется ряд новшеств, позволяющих увеличить прозрачность закупок и снизить количество жалоб на их проведение. Это, в частности, совместные закупки органов власти и бюджетных учреждений. Произошла также централизация муниципальных закупок на выполнение объектов капитального строительства.

Есть проблема в своевременности оплаты заказчиками выполненных подрядчиками работ. Здесь сумма долга превышает 4 млн рублей. Как заметил Михаил Игнатьев, сумма не столь значительная в отличие от той, что была несколько лет назад. Это говорит о том, что выстраивается системная работа в сфере закупок и их исполнения. Но к заказчикам, не предъявляющим должных требований к исполнителям, будут тоже жесткие требования. В свою очередь, немало подрядчиков с сомнительной репутацией — в соответствующем реестре таких более 80. И тут не должно быть «ускользающих» от таких списков, предупредил Глава республики.