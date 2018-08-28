Успех на другом конце света

Лана Прусакова завоевала «бронзу» чемпионата мира среди юниоров в дисциплине биг-эйр.

Соревнования из-за сильного ветра в субботу отменили, а в воскресенье перенесли на четыре с половиной часа. Кроме того, накануне Лана потянула колено: в момент ее прыжка прошел порыв ветра, и она заработала растяжение. Поэтому во время соревнований прыгала тот трюк, который выполняет максимально стабильно. Но это не помешало Лане завоевать бронзовую медаль. К слову, золото в этой дисциплине досталось другой российской спортсменке, Анастасии Таталиной.

Через несколько дней Лана выйдет на старт в дисциплине слоуп-стайл. «Лана испытывает небольшую боль, но не думаю, что у нее с коленом есть какие-то осложнения, — говорит тренер сборной России по фристайлу в дисциплинах слоуп-стайл, хаф-пайп и биг-эйр Никита Васильев. — Ситуация непростая: ей необходимо время, чтобы отдохнуть, а времени-то у нас как раз и нет — из-за переноса соревнований по биг-эйру мы уже завтра, без перерыва, выходим на официальную тренировку слоуп-стайла, два дня тренируемся, а 29 августа состоится квалификация».

Кстати, в скором времени, возможно, репортажи с соревнований Лана Прусакова сможет готовить и сама — в этом году она стала студенткой отделения журналистики Чувашского госуниверситета.