Как в Чебоксарах избежать «уплотниловки»?

Одинаковых решений не бывает

Стоит пройти от чебоксарской улицы Ахазова с ее довольно оживленным автомобильным движением немного вглубь микрорайона, за дом № 13, как с удивлением попадаешь… в сквер. Не такой, где за заботливо смастеренными оградками чахнут три хиленьких деревца, а самый настоящий — пусть небольшой, но с сорокалетними березами, поющими птицами, аккуратненькими скамейками, фонарями и даже детскими площадками.

Жители близлежащих домов давно облюбовали эту территорию, в прошлом году ее дополнительно благоустроили в рамках программы «Комфортная городская среда». Между прочим, с участием администрации и с софинансированием со стороны местного населения. Планировали продолжить работы — проложить асфальтированные дорожки, обустроить баскетбольную площадку. Но недавно выяснилось: скоро здесь должно начаться строительство, в ноябре прошлого года арбитражный суд обязал администрацию Чебоксар продлить договор аренды земельного участка с компанией «Стромон-Китр».

Вчера на участок возможной уплотнительной застройки вновь приехали представители власти — городской администрации и Минстроя республики. «Ни одного дерева не дадим вырубить!», «Будет ли строительство?», «Вы за народ или против него?» — шумела толпа. Но люди мигом затихли, как только в сквере появился Михаил Игнатьев. Послышалось лишь: «Помогите!»

«Мы свою позицию обозначили еще в 2010 году: уплотнительную застройку в городе допускать нельзя. Для того, чтобы дать возможность строителям возводить новые микрорайоны, более 2000 га земель сельхозназначений было переведено под жилищное строительство. Были приняты соответствующие решения по изменению границ городского округа. На сегодня территорий для комплексной застройки достаточно», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Как позже сообщили в пресс-службе Администрации Главы республики, планами строительства многоквартирного дома во дворе дома по улице Ахазова, 13 обеспокоены более 540 горожан, подписавшихся под обращением к Главе региона. А предыстория такова.

В 2007 году ООО «МКФ «Стромон-Китр» получило земельный участок в аренду для строительства жилого здания. Через три месяца это общество с согласия городских чиновников предоставило участок в субаренду ООО «Алза». В октябре 2014 года отказ уже нынешней администрации города Чебоксары в выдаче градостроительного плана субарендатору был обжалован в суде.

На основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики постановлением администрации г. Чебоксары утвержден градостроительный план данного земельного участка. После чего земельный участок переведен в категорию многоэтажная жилая застройка. Но разрешение на строительство по состоянию на 6 июня не выдано.

По словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, на сегодняшний день есть два варианта решения проблемы — дальнейшая судебная тяжба с застройщиком или предоставление ему равнозначного земельного участка в черте города.

«Мы живем в правовом государстве. В первом случае решение суда уже на руках. Поэтому мы должны найти законное компромиссное решение, которое удовлетворяло бы все стороны и не ущемляло прав граждан-горожан», — сказал Михаил Игнатьев.

По его мнению, в ходе судебного спора городские власти должны были привлечь к рассмотрению дела главных заинтересованных лиц – жителей окрестных домов.

«С учетом обращения граждан этот вопрос будет дополнительно проанализирован, передан для правовой оценки прокуратуре, другим контрольно-надзорным органам. На данный момент разрешение на строительство не дано. И наш подход – учитывать мнение граждан, защищать интересы и право жителей на комфортную городскую среду», — подчеркнул Глава Чувашии.

Еще одно место, где избежать строительства можно, найдя компромисс с застройщиком, ООО «ПКФ «Гейзер» — территория у школы № 27 в северо-западном районе Чебоксар. Здесь на месте бывшей теплицы планируется строительство одноподъездной девятиэтажки. Местные жители, конечно же, против: очень уж близко новостройка окажется от школы и детского сада. А тут гораздо уместнее был бы, к примеру, сквер приборостроителей. Под обращением к Главе республики подписались более 840 горожан.

Глава Чебоксар Алексей Ладыков на возмущения людей пояснил: пока строительная техника здесь не появится, ведь необходимый для начала работ проект планировки территории возвращен застройщику на доработку.

«Жители категорически против строительства, мы это услышали», — высказался Алексей Ладыков.

И действительно, по сведениям пресс-службы Администрации Главы Чувашии, ООО «ПКФ «Гейзер» приобрело в собственность земельные участки под бывшими теплицами школы №27 в 2008 году. Чтобы построить многоквартирный дом, застройщик обратился к администрации города с предложением о подготовке документации по планировке и межеванию территории микрорайона. На публичных слушаниях местные жители высказались против уплотнительной застройки. Решение по итогам публичных слушаний в настоящее время не принято, разрешение на строительство 9-этажного дома не выдавалось.

В свое время земельный участок 1162 кв. м был выкуплен в собственность. Сегодня также есть вопросы к формированию дополнительных земельных участков администрацией города в отсутствие утвержденного проекта планировки и межевания. Прилегающие земельные участки принадлежат учреждениям социальной сферы: общеобразовательной школе, школе искусств.

«Это все находится в муниципальной собственности. Перегибов в планировке этой территории быть не должно», — сказал Глава Чувашии. — Для разрешения возникших споров будем встречаться с застройщиками за рабочим столом».

КСТАТИ

Детская площадка по улице Мате Залки, 16 в юго-западном районе Чебоксар — тот случай, когда местные жители были услышаны в их неприятии уплотнительной застройки. Еще в понедельник на традиционной планерке у Главы республики была поднята тема «уплотнительной» застройки по этому адресу.

Сначала журналистам дали возможность выслушать местных жителей. Те наперебой сообщали гостям о том, что узнали о возможном строительстве случайно, что их детям больше негде гулять и что рядом и так полно магазинов… Молодая мама Ольга Семенова и вовсе рассказала — здесь в детстве играла она, здесь же сейчас играют ее дети, а в случае строительства ребятам придется прогуливаться уже по торговому центру.

Замглавы администрации города Анатолий Павлов слово взял последним. Он объявил: на прошедшем аукционе желающих строить на свободном участке не нашлось, и принимая во внимание жалобы местных жителей, было решено здесь ничего не строить. На будущее Павлов, подразумевая, что одинаковых случаев не существует, дал горожанам несколько советов. Во-первых, быть активнее (большинство игнорируют публичные слушания и начинают действовать уже после их проведения или даже после начала строительства), во-вторых, закрепить эту территорию за своим домом.