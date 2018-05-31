К сожаленью, день рожденья только раз в году…

Большие концерты с новыми музыкальными инструментами

В Чувашском театре оперы и балета дни рождения оркестра, а также балетной и оперной трупп решили отмечать вместе со зрителями и придумали дать под занавес сезона большие «именинные» концерты.

Первый из них, «Симфонические хиты», посвященный 86-летию симфонического оркестра, состоялся 17 мая, день в день с самым первым концертом когда-то совсем небольшого коллектива под управлением Сигизмунда Габера, что прошел в Чебоксарах 17 мая 1932 года. Нынешний художественный руководитель театра Сергей Кисс, вставший в этот майский вечер за дирижерский пульт, начал с музыкального волшебства, сотворенного композитором Мендельсоном к шекспировской комедии об эльфах и странностях любви «Сон в летнюю ночь», перекинув мост к знаменитой «Ночи на Лысой горе» Модеста Мусоргского. А во втором отделении, к восторгу публики, выдал с оркестром порцию киномузыки, не оставшейся без иллюстраций на концертном экране: от «Детей капитана Гранта» и «Моей прекрасной леди» до «Гайдай-сюиты».

Концерт симфонических и музыкальных кинохитов стал еще и дебютом на сцене новых музыкальных инструментов, пополнивших оркестровый «парк». Тут и фагот, и бас-кларнет, а главное — прилетевшая из Чикаго заказанная там красавица арфа. О долгожданной арфе речь шла еще на недавно прошедшем XXII Международном балетном фестивале, но туда она не подоспела. Зато из Москвы со своим инструментом приезжала арфистка Екатерина Олейниченко. Она же стала гостем и этого концерта. Как и второго представления сценического фейерверка конца сезона — концертной программы «Петипа-гала», премьера которой прошла на упомянутом фестивале в апреле. А 22 мая, непосредственно в день рождения самого театра, которому в этот день исполнилось 58, большое концертное «трио» завершила оперная программа, в которой был занят практически весь творческий коллектив театра.

Фото Сергея Михайлова, театр оперы и балета

Симфонический оркестр будто дарил живую музыку любимым фильмам. А саундтрек из «Чикаго» — как бонус к прилетевшей из США арфе.