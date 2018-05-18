Лучшие молодые специалисты встречаются в Чебоксарах

Второй раз в этом году столица Чувашии принимает отборочные соревнования VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В апреле, напомним, в Чебоксары приезжали электронщики и химики–лаборанты. Сейчас за право попасть в финал чемпионата с ножами и кастрюлями в руках сражаются будущие повара.

Соревнования, проходящие на базе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, растянулись на полторы недели — ведь участвуют в них представители 66 регионов. Знание поварских технологий парни и девушки демонстрируют по очереди: одни выполнили конкурсные задания, отправились по домам — на смену им приехали другие.

По условиям турнира молодым поварам за пять часов надо было приготовить по три порции четырех блюд. А именно: овощной винегрет в авторском исполнении, горячую закуску из морепродуктов, котлету «по-киевски» и открытый яблочный пирог. Весь процесс готовки проходит под наблюдением экспертов и фиксируется видеокамерами в режиме онлайн. А затем члены экспертного жюри оценивают блюда не только на вкус, но и по внешнему виду.

Чувашию на отборочном турнире представляла четверокурсница техникума технологии питания и коммерции Юлия Чернова, победившая в региональном конкурсе. Удастся ли ей пробиться в финал национального чемпионата, станет известно в начале июня.

фото cap.ru

Современное оборудование чебоксарских поварских лабораторий впечатлило и самих конкурсантов, и их наставников. «А наши ребята до сих пор с алюминиевой посудой работают», — вздыхала одна из преподавательниц.

ДОСЛОВНО

АЛЕКСАНДРА КОЗУБЕНКО, главный эксперт отборочных соревнований VI национального чемпионата «Молодые профессионалы–2018» по компетенции «Поварское дело»:

— В этом году возникли сложности с тем, кто примет у себя отборочные соревнования по компетенции «Поварское дело». И когда союз Ворлдскиллс предложил представителям Чувашской Республики взять на себя проведение соревнований, они согласились. Мы были очень этому рады, потому что регион достаточно сильный по компетенции «Поварское дело», есть участник, который ездил на чемпионат мира в Бразилию и получил там медаль за профессионализм.