Лана Прусакова: «Прогресс есть, но нужно научиться справляться с эмоциями»

На прошлой неделе председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин подписал постановление о выплате денежных премий спортсменам республики, принимавшим участие в XXIII зимней Олимпиаде в городе Пхенчхан, а также их тренеров. Среди награжденных — и новочебоксарка Лана Прусакова, защищавшая спортивную честь страны в горнолыжной дисциплине ски-слоупстайл.

— Лана, какие ощущения остались от олимпийского сезона? Он отличался от других или все было как обычно – те же тренировки, те же соревнования?

— Олимпиада – главный старт четырехлетия и к ней велась целенаправленная подготовка на протяжении двух последних лет. Непосредственно в этом сезоне было больше тренировочных сборов, больше напряжения, более волнения.

— Какие чувства испытала, когда узнала, что Международный олимпийский комитет приглашает тебя на Олимпиаду?

— Я отслеживала свои результаты в течение сезона, знала, что по количеству набранных очков прошла квалификационный отбор, но из-за ситуации с отстранением Олимпийского комитета России не было полной уверенности, что попаду на Игры. Переживала по поводу этой неопределенности, хотя и понимала, что от меня ничего не зависит. Когда узнала, что на Олимпиаду приглашают всю сборную России по фристайлу без исключения, испытала не столько радость, сколько удовлетворение. Подумала: «Ну вот. Порядок. Едем».

— А если бы приняли решение о бойкоте?

— Я думаю, это было бы неправильно. Спортсмены прикладывают массу усилий, чтобы получить право выступить на Олимпиаде. Нельзя лишать их такой возможности.

— Как оцениваешь свой результат в Пхенчане?

— Моей целью было успешное прохождение квалификационного отбора и попадание в финальную часть. К сожалению, не получилось и в итоге я заняла только 14-е место. Обидно, потому что могла выступить лучше, если бы не досадная ошибка в начале второй попытки, когда соскочила с перил, не проехав их до конца.

— Почему не получилось задуманное?

— Сама не могу взять в толк. В Корее у меня сразу все пошло наперекосяк. Началось с того, что на первой же тренировке ударилась лицом, и до отъезда ходила с фингалом под глазом. Если вторая тренировка прошла более-менее успешно, то на третьей вообще ничего не получилось. Вероятно, в этом и кроется главная причина неудачи. Не смогла полностью отработать свою программу на тренировочных занятиях, поэтому непосредственно на соревнованиях отсутствовала уверенность, что пройду все препятствия без ошибок. Тем более что трасса была очень сложная, некоторые перила — выше моего роста. Даже немного страшновато становилось. А ещё помешало волнение. На Олимпиаде, где собираются все сильнейшие спортсмены планеты, оно в сто раз сильнее, чем на этапах Кубка мира.

— Применялся ли к вашей команде во время Игр усиленный допинг-контроль?

— Допинг-контролем нас замучили до Олимпиады. В течение трех месяцев брали пробы, наверное, раз пятнадцать. А непосредственно в Корее не беспокоили, как ни странно. Но думаю, если бы кто-нибудь из нас выиграл медаль, то эти допинг-офицеры тут же сбежались бы со всех сторон.

— Выступление под эгидой МОК и сопутствующие ему ограничения на национальную символику доставляли какой-то дискомфорт? В целом, какие ощущения остались от Олимпиады? Понравилась атмосфера?

— Конечно, выступать под нейтральным флагом было, мягко говоря, необычно. Может это и в самом деле как-то сказалось на результате. Не знаю. С другой стороны, мы себя не чувствовали изгоями, все к нам относились доброжелательно. В день соревнований на трассе стояла группа болельщиков с российским триколором, поддерживали нас. Было очень приятно. Соперники сочувствовали, выражали сожаление, что так получилось. А некоторые даже не знали, что у нас статус «олимпийских атлетов из России». Такие диалоги возникали: «Привет, Россия! А где ваш флаг? – Здрасьте, мы вообще-то здесь под олимпийским флагом выступаем. – Да?! А почему?!»

Что касается атмосферы, то, возможно, я просто не успела ее прочувствовать так же, как другие спортсмены, которые пробыли в Корее от начала до конца, участвовали в парадах открытия и закрытия Игр. Мы ведь приехали в Пхенчхан поздно, уехали рано. Тренировки и соревнования – вот и вся наша программа. Развлекаться было некогда. В свободное время спортсмены собирались в комнате отдыха пообщаться, поваляться в массажных креслах, играли в настольный футбол, аэрохоккей. Но мне это было не в диковинку, я ведь уже участвовала в Олимпийских играх. Только в юношеских.

— По сравнению с прошлым сезоном в общем зачете Кубка мира по слоупстайлу ты переместилась с 20-го на 10-е место, в Кубке Европы с 27-го на 7-е. Что думаешь о своем выступлении и какие цели ставишь на следующий сезон?

— Прогресс есть, безусловно, но хочется большего. На следующий сезон ставлю себе задачу занимать призовые места на Кубке мира, потому что чувствую, что моя программа по сложности достаточно конкурентна. Просто нужно хорошо подготовиться и научиться справляться с волнением.

— В этом году на одном из этапов КМ в США ты выиграла квалификацию с очень высоким результатом. Но затем до конца сезона ни разу так и не приблизилась к набранной тогда сумме баллов. В чем причина?

— Наверное, в настрое. Я часто не справляюсь с эмоциями на соревнованиях. Даже не знаю, как это объяснить. К примеру, на этапе Кубка мира в Италии на тренировке выполнила свою программу 30 раз из 30, ни разу не упав. А во время соревнований не смогла даже квалификационный отбор пройти. Выхожу на старт, и волнение захлестывает.

— Саре Хоффлин, ставшей олимпийской чемпионкой в Корее, 27 лет. Если взять за ориентир ее возраст, то у тебя в перспективе еще минимум две Олимпиады. Думала об этом?

— Думала. Разумеется, хотелось бы оставаться в спорте на высоком уровне как можно дольше. В то же время я понимаю, что загадывать слишком далеко наперед нельзя. Случаются и травмы, и всякие события, которые могут очень сильно повлиять на ваши планы.

— Если не спорт, что тогда? Выбрала для себя какую-нибудь профессию?

— Знаю точно только то, что в этом году буду поступать в вуз. Но в какой именно, не определилась. Выбираю между экономфаком и инязом.

— Нравится быть знаменитой?

— Когда на тебя смотрят с восхищением, это, конечно, прикольно. Но для статуса «звезды» мне нужно еще очень многого достигнуть. Пока что, я не настолько хороша, чтобы купаться в овациях.

Блиц

Кого бы ты взяла с собой на необитаемый остров?

Свою семью.

Кино или книги?

Кино.

Музыка или живопись?

Музыка.

Горы или море?

Горы.

Мартен Фуркад или Криштиану Роналду?

Не знаю, кто эти уважаемые люди.

Что престижней выиграть — Кубок мира или Олимпиаду?

Олимпиаду, конечно!

Рок-н-ролл жив?

Да.

НЛО существуют?

Думаю, да.

Деньги – зло?

Нет.

Закончи фразу: Счастье – это …

Улыбки на лицах всех людей вокруг!

Михаил Юрьев