«Восточный замок» стал победным

В городе Вичуге Ивановской области прошел II Всероссийский конкурс юных исполнителей на баяне и аккордеоне имени Бориса Перевезенцева «Ступени мастерства».

Лауреатом первой степени там стала ученица Чебоксарской детской школы искусств № 1 Ксения Пальмова.

Лучшим исполнителем всероссийского конкурса Ксения была признана за исполнение произведения под названием «Восточный замок» композитора Николая Перевезенцева. По условиям конкурса каждому участнику необходимо было исполнить три произведения, причем одно из них обязательное, написанное Николаем Перевезенцевым, второе — написанное на фольклорной основе и третью пьесу — по выбору.

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри с участием лауреатов международных конкурсов, преподавателей Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки, РАМ имени Гнесиных, Королевской академии музыки из Лондона, Ивановского музыкального училища.

Ирина Иванова