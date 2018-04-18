Сельское хозяйство — в приоритете

Нужно быть внимательнее и к технике, и к семенному материалу

Использование видеосвязи позволило в минувшую пятницу главам администраций районов и городов поучаствовать в совещании с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, не выезжая за пределы своих муниципалитетов. Что особенно важно в пору, когда идет активная подготовка к весенним полевым работам.

Один из основных вопросов видеоконференции как раз и был посвящен сельхозработам. Обрисовывая готовность республики к севу, вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов обозначил основные цифры. Так, для проведения весенних полевых работ в оптимальные сроки требуется более 1,8 млрд рублей, посевная площадь под урожай 2018 года составит 560 тыс. га (чуть больше, чем в прошлом году), яровой сев составит 324 тыс. га. Говоря о том, что в регионе хватает семян (104% от потребности), министр подчеркнул: нужно быть внимательнее, закупая посевной материал, ведь «сеять некондиционные семена — преступление».

Тот же совет он озвучил и в отношении топлива: не стоит заключать договоры о поставке с кем попало, ведь от некачественного дизтоплива и бензина нередко ломается техника.

Коснулся Артамонов и льготного краткосрочного кредитования. В текущем году, сообщил он, на эти цели предусмотрено 84,4 млн рублей. Уже одобрено 109 заявок (больше, чем за весь прошлый год), привлечено 748,9 млн рублей кредитных средств. Правда, посетовал министр, есть районы, например, Шемуршинский, где кредиты вовсе не оформлялись. «Они, конечно, могут вспахать, посеять, справятся, — рассудил он. — Но будут ли при этом использоваться, например, удобрения?» И, переходя к минеральным удобрениям, рассказал: потребность в них для проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ в республике составляет 20 тыс. тонн, накопленные ресурсы — 9,8 тыс. тонн.

Особо подчеркнул министр необходимость эффективного использования земель сельхозназначения и ведения должного муниципального контроля. Напомнил: за последние два года в Чувашии ввели в сельхозоборот больше 50 тыс. га залежных земель, в этом году такая работа запланирована на площади 23,9 тыс. га. Вместе с тем главы администраций районов и городов должны заботиться об увеличении посевных площадей, в том числе за счет расширения площадей под картофель с учетом установившихся благоприятных цен.

Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики Сергей Вязовский рассказал о готовности техники, участвующей в весенних полевых работах. Более 2400 единиц техники, доложил он, будет задействовано в сельскохозяйственных работах, из них 2160 единиц — машины АПК.

«Сельское хозяйство сегодня для нас в приоритете. Средства поддержки в бюджете предусмотрены. Сбоев по доведению средств до сельхозтоваропроизводителей нет», — подчеркнул напоследок Глава Чувашии, призывая при необходимости все же оформлять кредиты, следить за обеспеченностью хозяйств семенным материалом, горючим, техникой, удобрениями.

Джульетта Федорова