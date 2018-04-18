Отдельная тема

На совещании была дана оценка расторжению договора аренды Чебоксарской горадминистрации с ООО «Коммунальные технологии» по решению Арбитражного суда Чувашии (первая инстанция). По информации министра юстиции и имущественных отношений Натальи Тимофеевой, судебным решением была взыскана задолженность компании по арендной плате. Удовлетворено и требование о расторжении договора.

По словам главы администрации г. Чебоксары Алексея Ладыкова, теперь есть два варианта использования имущества, арендуемого в настоящее время «КТ», — передача подконтрольному муниципалитету АО «Водоканал» или передача в концессию. «Водоканал» готов взять городские теплосети в управление.

Глава республики сказал, что если это так, вопросов быть не должно. Ведь сети остро нуждаются в обновлении, надо в них вкладывать. Как, впрочем, и в объекты теплогенерации. Тем не менее надо изучить и другие варианты передачи мощностей, не забывая о бесперебойном обеспечении жизнедеятельности города.

«Жесткая государственная позиция с нашей стороны обозначена. Мы должны защищать интересы города и республики. Решение суда не вступило в силу. И понятно, что наши оппоненты будут обращаться в другие инстанции. Тем не менее начало положено, принято важное решение, которое состоялось спустя 11 лет. Считаю, это самый правильный путь разрешения исторической проблемы», — подвел итоги Михаил Игнатьев.