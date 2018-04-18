Тотальный диктант провели в космосе, в Антарктиде и в Чувашии . Фото

И читали, и писали

От Калининграда до Владивостока в России и еще в 76 странах мира — с таким размахом в минувшую субботу прошла глобальная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». В этом году в России его написали в 15-й раз, в Чувашии — в 6-й раз. Оценить свои знания по русскому языку пришли как школьники, так и те, кому за 80 лет, люди самых разных профессий и национальностей. По традиции сел за парту и корреспондент «СЧ».

В кабине колеса обозрения в Челябинске, на борту самолета рейсом Москва — Рим, на полярной станции «Восток» в Антарктиде, в «грамотном троллейбусе» от Алушты до Симферополя и даже в космосе (там к диктанту подключились российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев) — где только не пришлось писать диктант участникам нынешней акции! Места проведения Тотального диктанта, кстати, из года в год являются его некой «фишкой». В Чувашии площадки диктанта, конечно, не были столь неожиданными, разве что увеличилось их число по сравнению с прошлым годом. День грамотности провели в Канаше и Ибресинском районе, в Новочебоксарске и Чебоксарах. Самой большой, как обычно, стала площадка в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова — главный вуз республики, а также газета «Советская Чувашия», напомним, являются организаторами Тотального диктанта в республике.

Для страждущих проверить свою грамотность в университете заготовили четыре больших лекционных зала, в отдельной аудитории упрощенную версию диктанта написали иностранцы, и еще две вплоть до самого начала диктанта держали в резерве — на случай, если не хватит мест. Разномастный поток участников и вправду с каждой минутой все прибывал и прибывал, так что к началу акции все аудитории заполнились под завязку. «Как на экзамене», — шептались люди в рядах, как только получали чистый бланк и фирменную ручку Тотального диктанта. Эта ручка, предупредили организаторы, имеет функцию «грамотного письма». Правда, при условии, что человек, который ею пишет, — грамотный.

Более 700 человек стали участниками образовательной акции «Тотальный диктант» в этом году в Чебоксарах и Новочебоксарске. Это немного больше, чем годом ранее, отметил региональный координатор акции в Чебоксарах и Новочебоксарске Андрей Обжогин. В Канаше и Ибресинском районе диктант написали более 180 человек, сообщила Надежда Шутова, региональный координатор акции в Канаше

Пенсионерка Нина Ермакова всегда считала себя грамотным человеком: когда-то она готовила тексты постановлений правительства Чукотского автономного округа. Но вот Тотальный диктант два года назад оказался не по зубам, разводит она руками. «Троечка», — печально произнесла она и сообщила, что в этот раз решила исправить ситуацию. А второкурсник электроэнергетического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова Никита Соломинцев вместе с однокурсниками утверждают, что пришли они вовсе не за оценками. Их, технарей, привлекла возможность приобщиться к событию всепланетного масштаба. Трижды проходил испытание Тотальным диктантом известный музыкант, саксофонист Владимир Петров.

«Я даже не знаю, что заставляет меня вновь и вновь приходить на диктант — наверное, азарт, — размышляет Владимир, кстати «хорошист» Тотального диктанта. — Мои результаты стабильные: одна запятая и одна ошибка в слове».

Оживленно и в аудитории для иностранцев. В этот раз на акцию пришли около 140 человек из разных стран мира, в основном — это студенты, обучающиеся в Чувашии. А координаторы Тотального диктанта с радостью зафиксировали первый рекорд дня: такого числа иностранцев еще не собирал ни один Тотальный диктант в Чувашии! В прошлом году, например, свои знания по русскому языку проверили всего 60 иностранцев, но даже эта цифра, отметили организаторы, позволила нашей республике пробиться в неофициальный ТОП-10 «Тотального диктанта» среди городов России с иностранным «участием». Диктант для парней и девушек из-за рубежа, конечно, был условный, он проходил в формате TruD и напоминал, скорее, тест с забавными заданиями по русскому языку.

Большой компанией, к примеру, собрались на диктант туркменские ребята. Девушки из этого государства, одетые в национальные костюмы, пожалуй, были самыми заметными на Тотальном диктанте. В Туркмении, рассказывает студентка Юлдузхан Курбанбаева, русский язык изучают в школе, многие говорят на нем в семьях, так что для нее и ее земляков этот язык вовсе не иностранный.

Но волновались в этот день не только пишущие диктант. Напряженная работа кипела в региональном штабе Тотального диктанта в ЧГУ. Здесь за партами и с листком бумаги в руках старательно вживались в роль «диктаторов» нынешние чтецы диктанта — директор Национальной телерадиокомпании Чувашии Оксана Ачкасова, продюсер и автор-ведущая «Тёван радио» Анжелика Григорьева и ведущий новостей на канале «Россия 24-Чебоксары», организатор праздников Игорь Пугачев. Чтецы «вживую» увидели текст диктанта лишь за полтора часа до начала акции и, не теряя ни минуты, вполголоса, раз за разом перечитывали отрывок из еще неопубликованного романа современной писательницы Гузели Яхиной «Дети мои», ставшей автором текста Тотального диктанта. Перед выходом к публике известные «диктаторы» отрабатывали темп, интонацию, ударения…

«Текст интересный, но не очень сложный. Если бы я его писала, думаю, не сделала бы ни одной орфографической ошибки, но точно допустила бы две пунктуационные, — улыбается Оксана Ачкасова. — Нам дали четкие инструкции, как читать. Например, обращать внимание на интонацию. Потому что интонацией можно подсказать какой-то знак препинания». По словам «диктатора», имя автора текста Гузели Яхиной она открыла для себя лишь накануне Тотального диктанта, хотя читает много, и теперь с удовольствием прочитает ее книги.

Еще один «диктатор» — Анжелика Григорьева — поначалу рассчитывала диктант не читать, а писать, но обстоятельства внезапно изменились. «На радио я веду передачу о русском языке «Великий и могучий», — рассказывает Анжелика Григорьева. — Экспертом в ней выступает доцент кафедры русского языка как иностранного ЧГУ имени И.Н. Ульянова Татьяна Павлова, она и предложила мне стать «диктатором». Конечно, я волнуюсь, но надеюсь, что улыбка и дружественный настрой помогут мне завоевать аудиторию. При помощи интонации я постараюсь помочь пишущим сделать как можно меньше ошибок».

Быть объективным — такую цель перед собой поставил Игорь Пугачев. Ведь ради объективной оценки своих знаний русского языка, по его мнению, и пишут люди Тотальный диктант. Его консультантом в подготовке к акции выступила мама, заслуженный учитель России. «В плане пунктуации текст очень сложный, — заметил шоумен, встретивший, кстати, в образе «диктатора» свой день рождения. — И здесь большая ответственность лежит на нас, тех, кто читает».

…В Чувашии, как и во всей центральной России, участники Тотального диктанта написали третью, заключительную часть подготовленного для акции текста, — отрывок «Вечер». Первые две — «Утро» и «День» — «достались» восточной части России. Во Владивостоке, например, ставшем в этом году столицей Тотального диктанта, текст прочитала сама Гузель Яхина, а в Новосибирске, на родине акции, люди писали под диктовку смартфона — текст там зачитывал голосовой помощник «Яндекса» по имени Алиса.

Умоляющие «Тире или двоеточие?», «Одна «н» или две?», «Нельзя ли помедленнее?» — то тут, то там раздавались в аудитории. Многие позже отмечали, что настолько разучились писать ручкой, что едва успевали за «диктатором», а кто-то подолгу бился над словом «шалопайничать». Для корреспондента «СЧ» самым сложным, как ни странно, оказалось слово «чересчур» — пришлось покопаться в памяти, чтобы вспомнить, как оно пишется…

«Могло быть и хуже…, — уже на выходе из аудитории выдохнул музыкант Владимир Петров. — Писал на уровне интуиции, наверное, помог багаж прочитанных книг». «Мои знания знаков препинания оставляют желать лучшего…», — поделилась впечатлениями бухгалтер Ольга Календарева. «Сегодня день прошел не зря, — доволен историк по образованию, 81-летний пенсионер из Чебоксар Анатолий Никитин. — Очень интересно узнать, кто ты такой в языке». Анатолий Павлович пришел на диктант вместе с дочкой. Они подошли к делу настолько серьезно, что даже сели в разных аудиториях. «Чтобы не было соблазна списать», — добавил один из самых взрослых участников акции.

А второклассники Кирилл Козлов и Артем Белов, напротив, были едва ли не самыми маленькими на диктанте. Как лучшие ученики по русскому языку в своем классе, они составили компанию учителю начальных классов школы № 22 Ирине Артемьевой, постоянной участнице акции. Больше всего мальчикам на Тотальном диктанте понравился… университет. Огромные аудитории и студенческие скамьи произвели на них большое впечатление.

Участники акции еще долго не спешили расходиться по домам. Обсуждали запятые и сложные слова, фотографировались в фотозоне, проверяли правописание в Интернете… Кстати, по словам филологов, на помощь Интернета участникам Тотального диктанта рассчитывать особо не стоит. «Если человек неграмотный, это его не спасет, — считает Надежда Федорова, председатель экспертной комиссии Тотального диктанта в Чебоксарах, кандидат филологических наук, доцент госуниверситета. — Чтобы написать на хорошую оценку, нужны системные знания по русскому языку. Вот пример из диктанта: отглагольное прилагательное «стругаНый (строгаНый) забор» пишется с одной Н, а причастие «стругаННый (строгаННый) мною забор» — с двумя. Так что без знаний — никуда».

Команда из 17 преподавателей университета в тот же день приступила к проверке работ. Каждый бланк филологи проверят вручную. Оценки станут известны после 18 апреля, их опубликуют на сайте Тотального диктанта. «Разбор полетов» назначен на пятницу, 20 апреля, и воскресенье, 22 апреля.

Лишь самые ответственные участники Тотального диктанта открывали накануне акции словари и справочники по русскому языку. В основном все рассчитывали на школьные и вузовские знания.

КСТАТИ

У Тотального диктанта в Чебоксарах появились поклонники. Вот уже несколько лет накануне акции в ЧГУ имени И.Н. Ульянова проводят экспресс-курсы по подготовке к Тотальному диктанту «Русский по пятницам». Многие слушатели, как, например, доктор исторических наук Тихон Сергеев, прошлогодний отличник, посещают их каждый год и не пропускают ни одного пятничного занятия. Его завсегдатаи с удовольствием обсуждают сложные случаи русского языка и пишут диктанты, а себя называют любителями Тотального диктанта.

Фоторепортаж Олега Мальцева: