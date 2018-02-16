В Чебоксарах прошла стратегическая сессия «Чувашия-2035: банк проектов»

Стратегия развития

В ледовом дворце «Чебоксары Арена» прошла стратегическая сессия «Чувашия-2035: банк проектов».

Форум был направлен на выявление и включение проектов развития региона в официальный документ «Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года». В сессии участвовали представители общественности, предпринимательства, научного сообщества, а также жители республики, имеющие инициативные проекты. Состоялась дискуссия о будущем Чувашии, новых технологиях, собрана карта мировых, российских, региональных трендов, а также подготовлено более 200 новых проектов. Проекты будут рассмотрены и учтены при утверждении итоговой Стратегии развития республики до 2035 года.

Проект стратегии ранее обсуждался на заседании Экономического совета при Главе Чувашской Республики и Совета по модернизации и технологическому развитию экономики Чувашской Республики.