В Чувашии бюджетные деньги проверяют «по цепочке»

Чтобы уберечь казну от негативных последствий

С прошлой недели в планах Главы Чувашии значится обязательный пункт — выезд в район или город республики, где предполагается встреча с населением и публичное подведение итогов социально-экономического развития муниципалитетов за прошлый год. Корреспонденты «СЧ», всегда сопровождающие Главу в этих поездках, отмечают, что особое внимание руководитель региона обращает на финансовую политику муниципалитетов.

Впереди еще больше половины встреч в районах и городах республики, поэтому «СЧ» обратилась в Контрольно-счетную палату Чувашии. Их цифры, как говорится, никогда не врут. Посудите сами, только за прошлый год в республике силами КСП было проведено 55 проверок в отношении 129 объектов аудита. При этом объем проверенных средств составил более 46 млрд рублей. А финансовых нарушений выявлено на сумму 406,9 млн рублей — это меньше одного процента в сопоставлении с проверенными объемами. Плохо это или хорошо? С этим вопросом мы обратились к председателю Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светлане Аристовой.

— Стараемся охватить как можно больше объектов, ведь посмотрев только одно учреждение, выводы сделать невозможно. Например, надо идти по цепочке, от министерства в роли главного распорядителя бюджетных средств до исполнителя в лице учреждения, муниципалитета (получатели средств) или в обратном порядке, — поясняет она. — По сравнению с 2016 годом в прошедшем году по объему выявленных финансовых нарушений наблюдается рост.

— Можно уточнить, с чем это связано?

— Возросла проверенная сумма бюджетных расходов. К тому же вместе с широким охватом объектов аудита (контроля) нами стало чаще практиковаться проведение осмотров объектов, встречных проверок, замеров с привлечением специалистов. Обращаются к нам и граждане. Можно сказать без преувеличения, что за минувший год учет финансовых нарушений выведен на новый качественный уровень.

— Все нарушения приводят к реальным финансовым потерям?

— Нет. Все мы понимаем, что нарушение нарушению рознь, порядка 70 процентов из выявленного — это огрехи в ведении бухгалтерского учета, в трактовке бюджетного законодательства и тому подобное. Около 30 процентов — нарушения при осуществлении государственных закупок, среди них много процедурных моментов. Самые серьезные нарушения, считаю, сосредоточены в сумме, которую мы ставим к возврату в бюджет (по состоянию на 1 января 2018 года она не возвращена), по прошлому году это около 45 млн рублей. При этом недостатки больше выявляются у получателей бюджетных средств.

— В предыдущем интервью мы говорили о «программных расходах» и работе, проводимой главными распорядителями бюджетных средств. А что показывают проверки муниципалитетов?

— Доля финансовых нарушений со стороны проверенных муниципалитетов в общей сумме выявленных нарушений составила более 35 процентов, КСП проверяла как доходы, так и расходы бюджетов районов и городов. В зависимости от нарушений КСП принимает меры по их предотвращению, зачастую и проверяемые должностные лица стремятся в ходе контрольных мероприятий недостатки устранить.

— Какие муниципалитеты вами проверялись в 2017 году?

— Это Аликовский, Ибресинский и Мариинско-Посадский районы, а также город Чебоксары, в которых проверками охвачен более широкий перечень межбюджетных трансфертов. Еще 11 городов и районов — пока точечно.

В частности, столицу республики детально проверили по использованию отдельных межбюджетных трансфертов на строительство и ремонт дорог. Проверки были совместные, с республиканским Минфином и Минэкономразвития.

Нашим специалистам часто приходится слышать о высокой эффективности от проведенных закупок в муниципалитете. Да, в целом, со среднестатистической точки зрения все хорошо. Но когда начинаем поднимать отдельные пласты — там картина открывается иная.

К примеру, проанализировав 35 контрактов на сумму свыше 5 млрд, которые заключены с учетом межбюджетных трансфертов (свыше 2,8 млрд рублей) за проверяемый период, мы констатировали бюджетную эффективность всего на уровне 2 процентов. Аудит показал, что более 66 процентов закупочных процедур были признаны заказчиком несостоявшимися, то есть в итоге на последнем этапе лишь один участник раскрывал цену, снижая ее, как правило, незначительно, на величину менее одного процента.

— Знаете, давно смущает принцип проведения госзакупок: готов уложиться в самую низкую цену — забирай подряд. А какое качество гарантирует тот, кто согласен работать за «копейки»?

— Когда мы проводим аудит закупок, оценка дается не только снижению цены, но и другим факторам: как формировалось техзадание, какой способ закупки применен, законность и прочим. На практике не все так складно бывает. Например, на одни из проверенных торгов были допущены два участника. Один не раскрыл свою цену в ходе торгов, однако в итоге именно он и получил от победителя субподряд, ответственные лица этих двух организаций «пересекаются». Мы направили все документы по данному аукциону в антимонопольную службу, потому что усмотрели косвенные признаки «сговора», — кстати, одной из главных бед всей российской дорожной отрасли.

Другая фирма, выигравшая конкурс на строительство транспортной инфраструктуры, как выяснилось в ходе контрольного мероприятия, представила недостоверные сведения о себе, а конкурсная комиссия (уполномоченный орган города) не заметила. Признала ее победителем, в то время как второй участник торгов предлагал выполнить те же работы за существенно меньшую стоимость. Следуя вашей логике, победитель должен был сделать все замечательно и вовремя, коль уж запросил хорошую цену. А вышло-то наоборот — и работы отдельные некачественно выполнены, да и к объемам вопросы есть.

А как удивительно они работают! Вот дополнительное соглашение на озеленение по одному из контрактов с ООО «Элитстрой», подрядчик посеял в открытый грунт траву. Почему не разыграть контракт на отдельных торгах? При проверке мы этой травы в полном объеме не увидели. Где она? Сроки по гарантии не истекли — почему к исполнителю не принимаются меры?

Конечно, замечательно, когда города преображаются, строятся дороги, облагораживаются набережные, иной вид приобретают парки, но все расходы бюджета должны отвечать принципам Бюджетного кодекса России: эффективности и результативности. Будем стремиться, чтобы выявленные недостатки при использовании бюджетных средств были учтены и их устранение не затягивалось.

— Какие нарушения еще обнаружены в районах и городах?

— Ко всем муниципальным образованиям возникли претензии по сбору арендных платежей при использовании муниципальной собственности, это их собственные доходы. Тема не новая, мы говорили о ней в прошлом интервью, а вопросы до сих пор остаются. Особенно не красит это ряд муниципалитетов, тратящих средства местного бюджета на покупку программного продукта для ведения учета имущества и платежей, а он, этот продукт, не наполняется данными и не используется в ежедневной работе.

В Ибресинском районе нас заинтересовал порядок организации работы по получению субсидий на жилье молодым семьям. При проверке зачастую мы сталкиваемся с разным толкованием муниципалитетами понятий «нуждаемость» и «право на получение субсидий молодой семьи». Кроме того, эта бюджетная поддержка полагается не только при покупке готового жилья, но и при его строительстве на уже имеющемся земельном участке. В ходе проверки было установлено, что денежные средства по двум семьям были перечислены по актам подряда от одного и того же крестьянско-фермерского хозяйства, а работы им не выполнены. Бюджетные средства потрачены, а результата нет.

Возникают вопросы по пакету документов на строительство индивидуального дома молодой семьей и разночтения в «конечной точке» строительства. Видимо, механизм субсидии на строительство в чем-то несовершенен, будем изучать. Кстати, в 2017 году по инициативе КСП и Минстроя Чувашии законодательно закрыт пробел — покупка жилья молодыми семьями у близких родственников, когда движение бюджетных средств было не прозрачно. С июня субсидия из бюджета при таких сделках не выдается.

— И в заключение, Светлана Ивановна, какие из проверенных объектов не вызвали нареканий Контрольно-счетной палаты?

— В самом начале интервью я отметила, что нарушения и недостатки бывают разные, а целью контрольных мероприятий мы видим в том числе и предупреждение негативных последствий для бюджета.

Проверяли выполнение «майских» указов Президента России в отдельных учреждениях здравоохранения и образования, осуществляли мониторинг «приоритетных проектов» — замечания были, но несущественные.

Практически нет значимых претензий к строительству фельдшерско-акушерских пунктов на селе (проверили 27 таких объектов). Во-первых, программа давняя, отлаженная. А во-вторых, ФАПы строятся по типовому проекту, там все учтено и ежегодно корректируется с учетом новых требований.

К сожалению, не уложишь в типовые рамки все проекты, на которые направляются бюджетные деньги, поэтому и впредь работа по проверке использования бюджетных средств нам предстоит большая и серьезная.

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Все итоги проверок рассматриваются на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты.