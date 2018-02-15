Патриотизм. Героизм. Победа. ФОТО

Под таким названием в чебоксарском Музее воинской славы открылась выставка, посвященная 100-летнему юбилею Красной Армии и деятельности Чувашской республиканской организации «Российский союз ветеранов».

В тематической экспозиции музея собрано около 200 фотографий, картин и экспонатов, рассказывающих о мужестве и героизме воинов вооруженных сил страны, а также о большой работе по поддержке участников войн и боевых действий, увековечению памяти героев и патриотическому воспитанию молодежи.

Кстати, активисты ветеранской организации в рамках объявленного в республике месячника оборонно-массовой работы уже проводят здесь увлекательные уроки мужества для школьников. Выставка и встречи, посвященные ратным подвигам защитников Отечества, будут проходить в музее до 6 марта.

Фоторепортаж Олега Мальцева