А в квартире мертвые лежат…

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Днем первого февраля в Шумерле в трехкомнатной квартире по улице Карла Маркса обнаружены тела 81-летней женщины и двух ее сыновей в возрасте 40 и 42 лет.

По материалам доследственной проверки, которую проводит СУ СКР по Чувашии,  семья вела затворнический образ жизни, с соседями практически не общалась.  Один из сыновей  состоял на учете у психиатра. Социальные  службы не раз предлагали    матери и сыновьям  предоставить социального работника для патронажа, но те от этого   категорически отказывались. Последний раз членов семьи  видели живыми в конце декабря  прошлого года.

 Первого февраля участковый уполномоченный полиции, социальный и медицинский работники в очередной раз пришли проверить  условия жизни семьи.  А поскольку дверь им вновь никто не открыл, квартира была вскрыта,  и там,  в разных комнатах были обнаружены тела умерших.  В квартире, которая находилась в собственности семьи, была полная антисанитария. Не было продуктов питания, однако имелось достаточно денег, чтобы  их купить.

Каких-либо следов незаконного проникновения в квартиру посторонних лиц не обнаружено. Не имелось и   объективных признаков, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти  матери и сыновей. По предварительным данным, они скончались более месяца назад, сообщили в управлении. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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