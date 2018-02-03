А в квартире мертвые лежат…

Днем первого февраля в Шумерле в трехкомнатной квартире по улице Карла Маркса обнаружены тела 81-летней женщины и двух ее сыновей в возрасте 40 и 42 лет.

По материалам доследственной проверки, которую проводит СУ СКР по Чувашии, семья вела затворнический образ жизни, с соседями практически не общалась. Один из сыновей состоял на учете у психиатра. Социальные службы не раз предлагали матери и сыновьям предоставить социального работника для патронажа, но те от этого категорически отказывались. Последний раз членов семьи видели живыми в конце декабря прошлого года.

Первого февраля участковый уполномоченный полиции, социальный и медицинский работники в очередной раз пришли проверить условия жизни семьи. А поскольку дверь им вновь никто не открыл, квартира была вскрыта, и там, в разных комнатах были обнаружены тела умерших. В квартире, которая находилась в собственности семьи, была полная антисанитария. Не было продуктов питания, однако имелось достаточно денег, чтобы их купить.

Каких-либо следов незаконного проникновения в квартиру посторонних лиц не обнаружено. Не имелось и объективных признаков, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти матери и сыновей. По предварительным данным, они скончались более месяца назад, сообщили в управлении. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.