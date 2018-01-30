В Чувашии из аварийного жилья переселено 4780 семей

Вопрос обеспечения доступным жильем Президент России Владимир Путин назвал важнейшим «для любой страны, а для нашей – особенно». Этой проблеме был посвящен один из «майских» указов 2012 года. Нетрудно заметить, что жилья стало строиться много. В этой сфере работает целый ряд федеральных программ, благодаря которым смогли улучшить жилищные условия многие россияне. Но, пожалуй, самой масштабной задачей является переселение людей из аварийного жилья.

Ветхого жилищного фонда нам в наследство осталось много. Президент поручил эту задачу решить. Понятно, что это вопрос не одного года. К тому же с каждым годом количество домов, пришедших в аварийное состояние, только прибавляется. Тем не менее, Владимир Путин констатировал, что в целом задача решена. Это сказано про те дома, которые признаны аварийными до 2012 года.

«Что касается аварийного жилья, в целом задача практически решена.» В.В. Путин

В Чувашии была принята программа по переселению на 2013-2017 годы. Ее итоги таковы. В благоустроенное жилье переехали более 12 тысяч жителей республики. Это 4 тысячи 780 семей, ранее проживавших в 841 аварийном многоквартирном доме. Для них построено или приобретено жилье в более 250 многоквартирных домах общей площадью более 192 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что финансирование программы осуществлялось за счет федерального, республиканского и муниципальных бюджетов. Средства граждан на программу не привлекались.

Но проблема еще остается. После 2012 года в республике признано аварийными еще 190 домов. Поэтому Президент Путин поручил эту работу продолжить.

Всего в Чувашии за 2012-2017 годы построено 4,6 млн квадратных метров жилья. Это 65 тысяч квартир! По различным программам оказывалась помощь в улучшении жилищных условий некоторым категориям наших граждан. Например, в благоустроенное жилье переехали 2162 ветерана Великой Отечественной войны, 3425 молодых семей, 1351 детей-сирот.

Федеральный материнский капитал направили на улучшение жилищных условий 37525 семей. Более 4000 использовали на эти нужды республиканский материнский капитал.

Такими темпами жилье не строилось даже в лучшие советские годы. Но важно, чтобы оно было доступно обычным людям. В Чувашии осуществляется субсидирование ипотечных ставок для некоторых категорий граждан. А благодаря инициативе Президента Путина, на субсидирование процентов по ипотеке свыше 6% теперь смогут рассчитывать семьи, имеющие двух и более детей.