Глава Чувашии обсудил с бизнесменами из Италии вопросы сотрудничества

24 января в Чувашии побывала итальянская делегация под руководством собственника телематического университета имени Никколо Кузано (UNICUSANO) Стефано Бандекки. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел с бизнесменами рабочую встречу.

Михаил Игнатьев поблагодарил бизнесменов за внимание к Чувашии, заметив, что стороны поэтапно реализуют намеченные проекты. В частности он отметил успешное выполнение совместного проекта по выпуску трубопроводной арматуры в Чебоксарском районе.

Глава Чувашии подчеркнул заинтересованность республики в открытии новых производств, а также выразил готовность оказать всестороннюю поддержку инвесторам в решении их вопросов.

Руководитель итальянской делегации Стефано Бандекки сообщил, что остался доволен принятым решением об инвестировании в Чебоксарский арматурный завод. Он рассказал о дальнейших планах по развитию производства, акцентировав внимание на возможностях инженерного факультета телематического университета им. Никколо Кузано, который входит в число лучших инженерных факультетов по механике и электронике.

При этом итальянский бизнесмен подтвердил свои намерения реализовать ряд других проектов на территории региона. В их числе проект «Солнечный» по разведению семян и выращиванию рассады. Стефано Бандекки отметил, что в 2017 году на допуск иностранных селекционных достижений к использованию на территории России в ФГБУ «Госсорткомиссия» подано 15 заявок овощных культур с максимальной всхожестью при климатических условиях России как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. В настоящее время культуры проходят экспертную оценку. В этом году планируется презентовать еще 25 сортов семян. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.

Участники встречи выразили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества.

В феврале 2017 года в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи подписано соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и телематическим университетом имени Никколо Кузано (Италия, Рим). В рамках проекта планируется образование селекционно-семеноводческого центра для создания сортов сельскохозяйственных растений.