АЛЕКСАНДР БРОД, директор Московского бюро по правам человека

«Задача Московского бюро по правам человека и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека — обеспечение соблюдения закона при проведении выборов… После встречи с Главой Чувашской Республики я убедился, что органы исполнительной власти не намерены чинить каких-то препятствий экспертному сообществу, институтам гражданского общества. Предоставлена максимальная свобода, открытость для наблюдения за избирательными процессами, оценки избирательных процессов… Старт избирательной кампании хороший. Надеюсь, что она пройдет в интенсивном рабочем ключе. Со своей стороны мы будем помогать, снабжать информационно-методическими материалами, советовать, консультировать».