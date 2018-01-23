Весной в школах пройдут Всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы (ВПР) предстоит написать учащимся 4 и 5 классов во всех школах России, в 6 и 11 классах – по решению школ.

Первыми предстоит написать ВПР по шести учебным предметам выпускникам. В 11 классах ВПР проводятся по решению школы для учащихся, которые не выбрали данные предметы для сдачи в форме ЕГЭ. 20 марта для одиннадцатиклассников пройдет ВПР по иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому), 21 марта – по истории, 3 апреля – по географии (ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 классах в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля – по химии, 10 апреля – по физике, 12 апреля – по биологии.

ВПР для 4 классов откроет русский язык: первую часть работы учащиеся напишут 17 апреля, вторую – 19 апреля. ВПР по математике пройдет в 4 классах 24 апреля, по окружающему миру – 26 апреля.

Пятиклассникам 17 апреля предстоит написать ВПР по русскому языку, 19 апреля – по математике, 24 апреля – по истории, 26 апреля – по биологии.

Весной 2018 года ВПР в режиме апробации пройдут также для учащихся 6 классов. 18 апреля они напишут проверочную работу по математике, 20 апреля – по биологии, 25 апреля – по русскому языку, 27 апреля – по географии, 11 мая – по обществознанию, 15 мая – по истории.

ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента их введения в 2015 году российские школьники написали около 17 миллионов проверочных работ.

ВПР учащиеся пишут в своих школах. Рекомендуемое время их проведения – второй-третий урок в школьном расписании; продолжительность – от одного до двух уроков. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы коллегиально учителями школы. После проверки результаты вносятся школами в единую информационную систему, с данными которой могут работать эксперты.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях.

По результатам ВПР не принимаются никакие обязательные решения, важные для определения дальнейшей судьбы и образовательной траектории школьника. Минобразования Чувашии уточняет, что оценки за ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс.